Feirão de empregos da Prefeitura de Aparecida oferece mais de mil vagas nesta quinta, 24

Chamado de Emprega+Aparecida, evento na sede da Aciag é aberto a candidatos de todos os níveis de escolaridade; entrevistas serão feitas no próprio feirão, de onde os trabalhadores já poderão sair contratados

A Prefeitura de Aparecida realiza nesta quinta-feira (24), das 8h às 16h, na sede da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag), na Avenida Gervásio Pinheiro, setor Residencial Solar Central Park, a 1ª edição do Emprega+Aparecida. É um feirão de empregos com mais mil vagas disponíveis, onde os candidatos já poderão sair de lá contratados. O evento é voltado a candidatos com todos os níveis de escolaridade, do ensino fundamental à formação superior. Para participar do feirão, basta levar o currículo atualizado e os documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de endereço e Carteira de Trabalho). Mais de dez grandes empresas de Aparecida participarão do feirão ofertando empregos, principalmente, na indústria e no ramo de produção em larga escala. São vagas, por exemplo, para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de depósito, vendedor interno e externo, motorista de caminhão, repositor de mercadorias, atendente de portaria, motorista, estagiário, auxiliar de logística, auxiliar de produção e trabalho para pessoas com deficiência (PCD). Organizadora do Emprega+Aparecida, a Secretaria Municipal do Trabalho estima que mais de 5 mil candidatos devem participar do feirão. Além de receber os currículos, as empresas participantes entrevistarão os candidatos também durante o evento. Os trabalhadores que passarem nas entrevistas já sairão de lá contratados, restando apenas providenciar a documentação para assinar a carteira, fazer o treinamento e começar a trabalhar. "Esse feirão de empregos traduz muito como funciona nossa gestão na Prefeitura de Aparecida. Trabalhamos para desburocratizar os processos e oferecer oportunidades para melhorar a qualidade de vida da população. Então, é uma grande chance para aquelas pessoas que estão procurando emprego e que já contam, no dia a dia, com os serviços do nosso Sistema Municipal de Empregos, o Sime", ressalta o prefeito Gustavo Mendanha. Somente neste início da semana, a Prefeitura de Aparecida, por meio do Sime, está oferecendo quase 800 vagas de trabalho. Essas oportunidades são para emprego formal, com carteira assinada, nas empresas da cidade. Criado pela Prefeitura de Aparecida, o Sime funciona captando as vagas abertas nas empresas e divulgando os processos seletivos na imprensa. Além disso, para facilitar, o Sime faz a triagem e já encaminha os candidatos para entrevista. Como aumentar as chances de contratação



Secretário de Trabalho de Aparecida, Jeferson Ferreira dá dicas para os candidatos aumentarem suas chances de contratação. "É essencial estar com o currículo atualizado. Revise cada detalhe para garantir que não há erros de português e informações desatualizadas. Procure chegar cedo, para fazer seu cadastro com calma e ter tempo de se preparar melhor para as entrevistas. E tenha atenção com o traje. Use roupas compatíveis com a ocasião, de entrevista de emprego. No mais, se mantenha confiante e concentrado nas perguntas do entrevistador." O feirão Emprega+Aparecida ocorre por iniciativa da Prefeitura de Aparecida, através da Secretaria do Trabalho, em parceria com o Sesi/Senai, Sebrae, Senac e Aciag.