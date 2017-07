Câncer: Exagerar no álcool aumenta as chances de câncer de pulmão

O consumo pesado de álcool pode aumentar as chances de uma pessoa desenvolver câncer de pulmão. Um estudo feito pela American College of Chest Physicians, entidade que desenvolve estudos sobre a saúde dos pulmões. De acordo com os cientistas, a bebida alcoólica também aumenta as chances de o câncer de pulmão se manifestar de uma maneira mais agressiva.

Para realizar a pesquisa, os cientistas recolheram dados de mais de 126 mil pacientes diagnosticados com câncer de pulmão entre 1978 e 1985. Após essa etapa, os autores passaram mais 23 anos detectando os possíveis fatores que poderiam causar câncer de pulmão. Como hábito de fumar, fumo passivo e viver em áreas onde o ar é poluído. Eles descobriram que o consumo de mais de três doses de bebida alcoólica. Esta quantidade por dia está ligado a um leve aumento nos riscos de desenvolver câncer de pulmão. Os cientistas afirmam também, que a cerveja foi a bebida que mais se mostrou relacionada a esse tipo de câncer.

Outros estudos já mostraram que o consumo exagerado de álcool pode trazer malefícios ao organismo, como doenças cardiovasculares e hepáticas. Mas a sua relação com o câncer de pulmão ainda não havia sido provada. O cigarro ainda é o maior causador desse tipo de câncer e pode ser relacionado a 90% dos casos.

Chá e linhaça contra o câncer de pulmão

Se, por um lado, o consumo de bebidas alcoólicas causa problemas, o chá verde pode diminuir os riscos de câncer do pulmão e diminuir o avanço da doença em fumantes. É o que sugere um estudo recente feito pela pesquisadora I-Hsin Lin, da Chung Shan Medical University, em Taiwan. Segundo a pesquisadora, os resultados são visíveis principalmente em fumantes que não são geneticamente suscetíveis ao aparecimento de câncer.

A diminuição dos riscos ocorre por conta dos antioxidantes presentes no chá, que impedem o desenvolvimento de células infectadas. O estudo analisou 170 pacientes com diagnóstico de câncer pulmonar e 340 pacientes saudáveis. Os pacientes descreveram seus hábitos de fumo de cigarro, de ingestão de chá verde e também como era o seu estilo de vida nos cinco anos anteriores à doença. O risco subiu em treze vezes para os fumantes que não consumiam o chá.

Linhaça

Além do chá verde, investigadores do Instituto Científico para estado da linhaça do Canadá e dos Estados Unidos, têm enfocado sua atenção no rol desta semente na prevenção e cura de numerosas doenças degenerativas. As investigações e a experiência clínica têm demonstrado que o consumo em forma regular de semente de linhaça previne ou cura de doenças como câncer de mama, de próstata, de cólon, de pulmão e vários tipos de tumores.

Duas colheres de sopa de linhaça por dia, batidas no liquidificador, misturadas em um copo de suco, já são o suficiente para sentir melhoras na saúde. Outro modo de preparo é misturar a linhaça com aveia e iogurte. Todos podem tomar essas receitas desde crianças até idosos.

A semente de linhaça contém 27 componentes anti-cancerígenos, um deles é a lignina. O alimento contém 100 vezes mais lignina que os melhores grãos integrais. Nenhum outro vegetal conhecido até agora iguala essas propriedades. Além disso, ela traz outros benefícios para o organismo. Nesse artigo, pretendo mostrá-los para que ainda têm dúvidas sobre os efeitos benéficos da linhaça, pense mais uma vez.