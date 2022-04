Ex-governador Zé Eliton assina filiação ao PSB

O PSB oficializou a filiação do ex-governador José Eliton à legenda, após convite do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin.

O convite, feito pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi reforçado pelo presidente do partido em Goiás, deputado federal Elias Vaz.

“ O Zé Eliton tem condições de ser candidato a qualquer cargo. Vamos discutir com outras forças políticas, sabendo que temos alguém com a devida qualificação e capacidade de preencher qualquer espaço necessário dentro dessa proposta de construção de uma alternativa para o povo goiano. Estamos abertos a quem tem compromisso com a democracia, com a luta por justiça social e que não quer ficar omisso diante da posição do governo Bolsonaro, que caminha de mãos dadas com o fascismo”, ressaltou o deputado.

José Eliton comentou a iniciativa da filiação, agradecendo o convite nacional e estadual. “A candidatura é um processo de diálogo e construção. Não venho com o objetivo de ser candidato, mas para contribuir com esse projeto que não é meu, é do Brasil, é de Goiás”, afirmou. "Vou trabalhar para contribuir com as pré-candidaturas do Presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Vou trabalhar para que tenhamos uma frente ampla em Goiás, se possível já no primeiro turno, para vencermos as eleições e recolocar Goiás nos trilhos de desenvolvimento e da justiça social", arrematou.

O ex-governador não poupou críticas ao presidente Bolsonaro e ao atual governo do Estado.

“Se no país nós temos um governo que transformou o Brasil num pária internacional, um governo que quebrou oportunidades, em Goiás não é diferente. Temos um governo que excluiu políticas públicas, que deprecia a educação, que não tem planejamento na área de saúde, é um governo autocrático, que persegue os adversários. É importante virarmos essa página e colocarmos nas posições de poder pessoas comprometidas com a democracia, com a Constituição”, disse.

Zé Eliton diz que se filia ao PSB com forte na visão de que "é preciso criarmos uma ampla aliança contra o negacionismo, o fascismo, o desrespeito à democracia, o coronelismo, a ausência de políticas públicas de inclusão social ou de estabilidade econômica que penalizam os mais humildades é que, após convite do ex-governador Geraldo Alckmin, do Deputado Elias Vaz, após conversa com amigos, entendi que é hora de dar um passo no sentido de contribuir com a formação de frente ampla em favor do Brasil e de Goiás", afiançou.

Novas filiações

O PSB pode receber a filiação do deputado estadual Karlos Cabral, que representa Rio Verde e região e atualmente está no PDT e pode migrar para a sigla socialista com compromisso de ser um dos vice-presidentes da legenda. Recentemente, quem assinou ficha no PSB foi o deputado Sérgio Bravo, cuja principal base eleitoral é Senador Canedo.