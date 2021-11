Mulher, negra, pobre, gari e analfabeta cria ONG e, há dez anos, transforma a vida de centenas de crianças em Porto Alegre (RS). A meta é tirar as crianças das ruas e dar uma perspectiva de futuro para elas. Desde 1996, Rozeli da Silva fez de sua luta pessoal um propósito de vida. Ela, que cresceu rodeada pela pobreza e hoje está viva graças às doações de comida que recebia ao pedir de porta em porta, decidiu que era importante contar para o mundo que não existe criança de rua. Nenhuma delas brotou do asfalto, nasceu nos becos ou foi colocada ali pela cegonha. Rozeli está concorrendo na categoria Mulher, do Prêmio Razões Para Acreditar, premiação que destaca histórias de pessoas reais. Clique aqui e vote! Prêmio Razões 2021 Todas têm família e história, não cabe a ninguém o direito de dar nomes a elas: “trombadinhas ou qualquer outra ofensa não as representam”. Fonte: https://razoesparaacreditar.com/