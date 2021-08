Por Daniela Ribeiro

Com placar de 3 a 2, a equipe de Aparecida de Goiânia, Instituto Ajax/Semel foi consagrada campeã da Copa Goiás de Futsal 2021, sub20 masculino. A disputa, que era o jogo da volta, foi realizada na manhã deste domingo, 29, no Ginásio de Esportes de Campinas, em Goiânia, contra o time da UniRV de Rio Verde. A equipe do Ajax/Semel conquistou ainda quatro troféus, sendo eles de time mais disciplinado, de fair play 1, melhor defesa e melhor artilheiro da competição.

“Nossa equipe fez uma boa partida se sagrou campeã como merecido. Agora as atenções estão voltadas para as próximas competições deste ano. É o nome de Aparecida sendo levado para todo o país”, comentou o prefeito Gustavo Mendanha ao parabenizar os jogadores do time aparecidense de Futsal após a vitória da Copa Goiás de Futsal 2021.

A equipe disputou oito jogos até chegar a final e empartar no jogo de ida, vencendo então o jogo da volta, contra a UniRV de Rio Verde. Ao todo foram 6 vitórias, um empate e uma derrota em toda a competição. As equipes do Ajax e da UniRV se enfrentaram na 4ª e na 5ª rodada, voltando então a se confrontarem na 1ª partida da final no dia 31 de julho. Neste jogo, realizado no Ginásio da UFG, as duas equipes empataram em 3 a 3.

A equipe do Instituto Ajax/Semel entrou em quadra com os jogadores Claudio Filho, Eduardo, Douglas, Claudio, Ryan, Marcos, Guilherme, Otávio, Savio, Gustavo, Matheus, Fabrício, Rainer e Muryell, tendo como comissão Técnica: Camarão, Douglas Felype e Marco Antonio. “Estamos muito contentes com esse resultado”, comentou o treinador do time, Camarão.

O time feminino sub-17 do Instituto Ajax/Semel também chegou a final da Copa Goiás de Futsal, ficando em segundo lugar na disputa. A partida final foi contra o time do Vila Nova de Goiânia.

O secretário de Esportes, Lazer e Juventude de Aparecida, Gerfeson Aragão, disse que a prefeitura é parceira da competição e dos times. “O esporte é essencial para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E Aparecida tem investido em seus atletas, seja com patrocínio e parcerias com equipes profissionais, seja na iniciação esportiva ou com bolsas para treinamento. Assim vamos levando o nome da cidade para todos os cantos do país e do mundo, valorizando nossos esportistas”, comentou. Prestigiaram a partida final os vereadores Hans Miller e Camila Rosa.

Novos campeonatos – O Ajax /Semel de Aparecida está agora com todas as suas atenções voltadas para o Campeonato Goiano de Futsal 2021, quando representará a cidade em oito categorias: masculino Sub 11, 13, 15, 17 e e 20; e no Feminino Sub 15, 17 e 20. As equipes também se preparam para o Sub 20 feminino Taça Brasil de Clubes, competição que conta com as 12 melhores equipes do brasil e será realizada em Brusque Santa Catarina de 24 a 30 de outubro.

Fonte http://www.aparecida.go.gov.br/

Crédito da Imagem: Brunno Moreira