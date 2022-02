Enquanto Goiânia aumenta, Aparecida dá desconto de 15% no IPTU

Guia para pagamento já está disponível no site da Prefeitura. Vencimento do tributo é 4 de abril de 2022 A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria da Fazenda, já disponibilizou a guia para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (ITU), referente ao exercício de 2022. Os vencimentos do IPTU e ITU estão fixados para o dia 4 de abril. Até 2021 o prazo para pagamento à vista ou da primeira parcela era meados de março. O contribuinte tem a opção de fazer o pagamento à vista, com desconto de 15%, e também na forma parcelada, em até 10 vezes. A guia para pagamento está disponível no site www.aparecida.go.gov.br. Para acessar é só clicar na barra Serviços (no lado superior direito) e depois Débito para gerar o boleto. Os valores venais dos imóveis foram atualizados monetariamente no percentual de 10,74%, correspondente à inflação do período de dezembro de 2020 a novembro de 2021, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA). O secretário municipal da Fazenda, André Luís Rosa, pontua que o IPTU e o ITU são fontes de receita do município de Aparecida. “Os recursos arrecadados com esses impostos são aplicados na infraestrutura, mobilidade urbana, educação, saúde e áreas essenciais, promovendo desenvolvimento urbano e econômico para os munícipes. Portanto, quando o contribuinte fica em dia com seus impostos ele está garantindo investimentos para a cidade”, afirmou. O IPTU/ITU foi lançado para aproximadamente 270 mil imóveis, sendo que 70% destes corresponde ao IPTU, conforme dados da Secretaria da Fazenda. A prefeitura vai enviar pelos Correios o carnê do IPTU para proprietários de imóveis edificados. Pelo carnê o contribuinte terá a opção de pagar o imposto nas duas formas, à vista ou parcelada. Já os proprietários de terrenos vazios devem emitir as guias para pagamento diretamente no site prefeitura, ou em uma das unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) por meio de agendamento. Confira os locais de atendimento: – SAC – CIDADE ADMINISTRATIVA

Rua Gervásio Pinheiro, APM, Térreo – Residencial Solar Central Park – Térreo CEP: 74.968-500

Telefone: 3238-7202

Horário de Funcionamento: 08h às 17h – SAC CENTRO

Rua João Batista de Toledo, nº 16 – Centro de Aparecida

Telefone: 3545-5955

Horário de Atendimento: 08:00 às 17h – SAC VEIGA JARDIM

Avenida Desembargador Eládio de Amorim APM , Lote 07 – Parque Veiga Jardim

Horário de Atendimento: 08:00 às 17h – SAC POLO EMPRESARIAL GOIÁS

Rua 01 esquinas c/eixo primário Qd.03 lt. 013 e 014 – Polo Empresarial – Telefone: (62)99292-1922

Horário de Atendimento: 08:00 às 17h – SAC PARQUE FLAMBOYANT

Praça CEU – Parque Flamboyant – Telefone: 3545-4700

Horário de Atendimento: 08:00 às 17h – SAC CIDADE LIVRE

Av. Independência Qd. 02 Lt. 03 – Cidade Livre – Telefone: 3283-8076

Horário de Atendimento: 08:00 às 17h – SAC VILA BRASILIA

Av. São Paulo Qd. 42 Lt. 14 – sala 01 – Jardim das Esmeraldas – Aparecida de Goiânia – Telefone: 3545-5802

Horário de Atendimento: 08:00 às 17h – VAPT-VUPT – Garavelo Shopping

Avenida Igualdade

Horário de Atendimento: 08h às 17h – VAPT – VUPT Admar Otto – Buriti Shopping

Av. Rio Verde quadras 102 lote A– Vila São Tomás – Telefone: 3545-5840

Horário de Atendimento: 08h às 17h. – VAPT – VUPT – Araguaia Shopping

Rua 44 nº 399 Setor Ferroviário – Telefone: 3225-5559

Horário de Atendimento: 08h às 17h.