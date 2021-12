Eixos viários de Aparecida são alternativa ao trânsito na BR-153

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito (SMTA) e Defesa Civil, orienta condutores de veículos, moradores do município e Região Metropolitana, a evitar a BR-153, parcialmente interditada no km 508, próximo a Pepsico Mabel. A Triunfo Concebra, concessionária que administra a rodovia federal, realiza reparos na pista, que sofreu estragos por uma erosão sobre o Córrego Santo Antônio. Por isso, a SMTA recomenda rotas alternativas, na região Leste de Aparecida, para facilitar o fluxo de veículos, bem como evitar congestionamentos e situações adversas. O Eixo Viário Norte-Sul 01 – Avenida Jataí – possui 13,5 km de extensão com pista dupla, ciclovia e ciclofaixa, interligando todos os bairros e conectando a região Leste ao Centro de Aparecida de Goiânia. O eixo é uma rota alternativa à rodovia federal, saindo do Jardim Bela Vista no limite com a capital até o setor Retiro do Bosque, chegando à região Central. A via percorre e interliga bairros como Santa Luzia, Jardim dos Buritis, Chácara São Pedro, Conjunto Mabel, e os polos industriais Daiag, Dimag e Parque Industrial José de Alencar. Já o Eixo Norte-Sul 03 interliga a Avenida Independência, na região Central, passando pelo Polo Empresarial Goiás, passando pela Vila Maria, à Avenida São Paulo, na Vila Brasília, divisa com a capital. O eixo tem 8km de extensão e também é uma alternativa ao tráfego da BR-153. Os Eixos Viários Norte-Sul 01 e 03 são vias duplicadas, de fácil acesso, que interligam macrorregiões e que podem servir de opção para quem precisa passar por Aparecida e evitar o trecho parcialmente interditado da rodovia.