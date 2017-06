Eixo Norte-Sul 04 será entregue em 30 dias

O prefeito Gustavo Mendanha segue fiscalizando todos os canteiros de obras espalhados pelos quatro cantos da cidade. Na manhã desta sexta-feira (16) ele visitou duas obras importantes para o projeto de desenvolvimento da cidade de Aparecida. A primeira delas é a da Avenida São João, que está sendo ampliada e servirá de interligação entre a Avenida São Paulo e o Anel Viário. “Esta é uma importante obra que terei a honra de entregar daqui 30 dias. O investimento em Mobilidade Urbana, além de melhorar o fluxo entre as regiões, propiciar maior conforto e qualidade de vida aos cidadãos e abrir as portas ao desenvolvimento pelos bairros por onde passa, também é um investimento que salva vidas. Com certeza trata-se de uma obra de que tenho muito orgulho”.

A obra consiste na duplicação da primeira etapa que já já havia sido entregue e também o prolongamento da via até o Anel Viário, passando pelos setores Cândido de Queiroz, Vila Alzira, Parque América, Papillon Park e Polo Empresarial. Trata-se do quarto Eixo Estruturante, o Eixo Norte-Sul 04 (ENS-04). O projeto conta com recursos do PAC Mobilidade, do Governo Federal, e tem um custo total de R$ 17.047.000,00. São 6,5 quilômetros de via. Além da pavimentação e do sistema de drenagem, foram construídas duas pontes sobre o Córrego Santo Antônio. Para José Monteiro, morador da região há mais de 30 anos, a obra irá mudar a vida dos moradores para sempre. “Sonhamos com isso há muito tempo. Só temos que agradecer ao prefeito Gustavo Mendanha”.

“Esta obra é uma das mais importantes, das várias obras importantes que temos feito nos últimos anos nesta cidade. Ela define uma espécie de marco entre a Aparecida que tínhamos há oito anos, a que temos hoje e a que queremos daqui 20 anos. A Mobilidade Urbana, além de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos com segurança e conforto, alavanca o desenvolvimento econômico da cidade, que se torna cada vez mais atrativa a novos investimentos e à vinda de novas empresas. A ENS-04 é uma das vias que traz este tipo de impacto para a cidade e teremos muito orgulho de inauguramos ela daqui 30 dias” – pontua Mário Vilela, secretário de Infraestrutura.

“Aparecida cresceu muito esparramada e sem vias que ligavam um ponto a outro da cidade, o que atrapalhava e atrasava a vida de muitos motoristas. Mas esta realidade vem mudando com a implantação dos eixos estruturantes, que estão proporcionando uma melhor mobilidade urbana e o Eixo 04 é mais uma conquista nesta área e vai dar mais fluidez ao trânsito na cidade” – explanou Gustavo.

Após a visita à obra da Avenida São João, prefeito e comitiva foram ver de perto as obras da Alameda da Paz, que interliga o Centro da cidade à BR-153, passando pelo Polo Empresarial Goiás. A secretária de Projetos e Captação de Recursos, Valéria Pettersen, explica que a obra é uma parceria entre a Prefeitura de Aparecida e o Governo do Estado e também servirá de rota alternativa à BR-153, melhorando o fluxo entre as regiões e trazendo mais conforto para motoristas e pedestres.