Educação retoma aulas em Aparecida

Aulas serão presenciais com participação de 100% dos alunos matriculados na rede

Começaram na segunda-feira, 24, as aulas na Rede Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia. O ano letivo inicia com cerca de 46 mil alunos matriculados em 56 escolas de tempo parcial, 5 escolas de período integral, 32 Cmeis e 22 entidades conveniadas.

Para fazer a abertura oficial do ano letivo, o prefeito Gustavo Mendanha e o secretário de Educação, professor Divino Gustavo, estiveram no período da manhã na Escola Municipal de Educação Integral (EMEI) Wilsonina de Fátima, localizada no Setor Independência Mansões.

O prefeito Gustavo Mendanha, ao falar do retorno das aulas, destacou que a expectativa para o ano letivo de 2022 é de que as aulas aconteçam exclusivamente dentro do regime presencial. Ele afirmou que a maioria dos servidores já recebeu a terceira dose da vacina e que a imunização das crianças com idades de 5 a 11 anos foi iniciada no município na última quinta-feira, 20, e, a partir de amanhã, terça-feira, 25, será realizada nas escolas municipais. “A volta às aulas é primordial para as crianças, para que elas possam voltar ter um aprendizado mais significativo, contando com a proximidade do professor em sua rotina escolar”, frisou o prefeito.

O secretário de Educação de Aparecida, professor Divino Gustavo, afirmou que as aulas presenciais asseguram um melhor rendimento na formação dos estudantes e a frequência do aluno na unidade é indispensável porque é a garantia de que ele receberá também suporte nutricional.

“Somos conhecedores da realidade social e das dificuldades pela qual passam muitas famílias. E sabemos que muitas crianças têm na alimentação escolar a sua principal refeição”, enfatizou o secretário.

No seu primeiro dia na escola, e visivelmente empolgado, o aluno Enzo Calel, de 6 anos, matriculado no primeiro ano no EMEI Wilsonina de Fátima, falou que conhece todos os cuidados a serem tomados para evitar a disseminação da Covid-19 durante as aulas.

“Tenho que usar a máscara o tempo todo, lavar bem as mãos, usar o álcool e manter a distância, mas, mesmo assim, vou fazer amigos”, comentou.

Marcando o começo do ano letivo, a Prefeitura realizou também a entrega de dois kits de material pedagógico que serão utilizados pelas crianças ao longo do ano letivo nas aulas de língua portuguesa e matemática.

Foram distribuídos o livro Palavra Cantada, que traz uma proposta para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes nas áreas de leitura e escrita, e o Banco Mais, voltado para noções de economia financeira.

Retorno