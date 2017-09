Dia D: Campanha de Multivacinação e vitamina A em Aparecida

Compartilhar no Facebook

Aparecida realiza Dia D da Campanha de Multivacinação e Vitamina A neste sábado, 16

A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia realiza neste sábado o Dia D da Campanha de Multivacinação, das 8h às 17h, em 27 postos de vacina distribuídos pela cidade. O objetivo da campanha é resgatar não vacinados ou completar esquemas de doses, visando atualizar a situação vacinal da população de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias), de acordo com o calendário de vacinação de cada um.

“É importante salientar que não é uma campanha para que as pessoas tomem novamente as vacinas, e sim para aquelas que ainda não tomaram as doses pertinentes ao calendário de rotina previsto para cada idade”, orienta a coordenadora de Imunização e Rede Frio, Renata Cordeiro. A campanha se estenderá até 22 de setembro.

A Multivacinação para crianças e adolescentes de 0 a menores de 15 anos inclui todas as vacinas do calendário dessa faixa etária como BCG (tuberculose); VORH (rotavírus); Pneumo 10 (pneumonia, meningite e sepse); Meningo C (meningite) Pentavalente; Poliomielite; VOPb (Vacina Oral da Poliomielite Bivalente); Febre Amarela; Tríplice Viral; Tetraviral; dTpa e DTP (difteria/ tétano/ coqueluche); DT (tétano), Hepatite A e B; e HPV.

A atualização de Vitamina A é para crianças de seis meses a menores de cinco anos. O objetivo é suplementar as crianças que ainda não foram ou àquelas que estão com o esquema atrasado conforme Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A. Serão disponibilizados aproximadamente 30 mil doses de vacinas diversas e 13.500 cápsulas de vitamina A.

Os postos da campanha são as Unidades Básicas de Saúde dos setores Andrade Reis Jardim Tiradentes I; Cândido de Queiroz; Jardim Florença; Independência Mansões; Retiro Do Bosque; Pontal Sul II; Delfiori; Bandeirantes; Jardim Riviera; Campos Elísios; Bairro Independência; Caraíbas; Alto Paraíso; Jardim Dos Ipês; Madre Germana; Mansões Paraíso; Buriti Sereno; Jardim Olímpico; Nova Olinda; Santa Luzia; Jardim Bela Vista e Vila São Pedro. Além do Cais Nova Era; Cais Colina Azul; Centro De Saúde Papillon Park; e Antigo Pronto Socorro Municipal.

É importante destacar que as salas de vacina funcionam de segunda à sexta, das 8h às 17h. Os postos funcionarão fora do dia últil apenas neste sábado (16) por conta do Dia D da Campanha de Multivacinação e Vitamina A.

Data: Dia D 16 de setembro de 2017 (sábado), Campanha se estenderá até 22 de setembro de 2017

Horário: 8h às 17h

Locais de atendimento: 27 postos de vacina – Unidades Básicas de Saúde dos setores Andrade Reis Jardim Tiradentes I; Cândido de Queiroz; Jardim Florença; Independência Mansões; Retiro Do Bosque; Pontal Sul II; Delfiori; Bandeirantes; Jardim Riviera; Campos Elísios; Bairro Independência; Caraíbas; Alto Paraíso; Jardim Dos Ipês; Madre Germana; Mansões Paraíso; Buriti Sereno; Jardim Olímpico; Nova Olinda; Santa Luzia; Jardim Bela Vista e Vila São Pedro. Além do Cais Nova Era; Cais Colina Azul; Centro De Saúde Papillon Park; e Antigo Pronto Socorro Municipal.