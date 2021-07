Detran alerta contra cerol em.pipas

O cerol e linha chilena representam perigo para toda a população e colocam em risco pedestres, ciclistas e motociclistas que circulam pela cidade, além da própria pessoa que esteja utilizando-os.

O uso desses materiais ou qualquer outro produto cortante na prática de empinar pipas é considerado crime (Foto: PMGO)

As férias escolares trazem de volta a brincadeira de soltar pipa. A diversão, porém, traz com ela o perigo do uso do cerol, que é a mistura de cola e vidro moído que pode matar. O Detran-GO, por meio de educadores de trânsito, participa de carreata neste sábado (17), às 15h30, com saída próximo ao Residencial Alphaville e chegada na Praça Cívica. A ação é uma iniciativa da família da motociclista Flaviane Ferreira dos Reis, que morreu após ser atingida por linha com cerol na BR-060, em Goiânia, e conta com a participação de moto clubes de Goiás.

A carreata de conscientização alerta para os perigos na utilização de cerol e linha chilena ao soltar pipa. Uma brincadeira imprópria que pode acabar em morte. Para tentar evitar mais tragédias, a sociedade está se unindo para difundir a mensagem “Além de pipas, cerol corta vidas”, já que o cerol causa a morte de dezenas de pessoas no país todos os anos.

Segundo a gerente de Educação para o Trânsito do Detran-GO, Pablynne de Carvalho, a orientação é para que as pessoas não soltem pipas utilizando cerol ou linha chilena, os acidentes que envolvem estes materiais podem ser fatais. “A brincadeira não deve ser feita em dias nublados e de chuva, principalmente, se houver relâmpagos. Além de evitar brincar perto de antenas, fios telefônicos ou cabos elétricos. O ideal é que se procure locais abertos como praças e parques para a prática da atividade. Já os motociclistas devem equipar o veículo com antenas anti linha,” adverte Pablynne.

O cerol e linha chilena representam perigo para toda a população e coloca em risco pedestres, ciclistas e motociclistas que circulam pela cidade, além da própria pessoa que está utilizando. O uso desses materiais ou qualquer outro produto cortante na prática de empinar pipas é considerado crime. O uso ilegal do material pode ser “denunciado” por meio dos números 190 e 153. O uso do material é proibido pela Lei 7189/86, e os responsáveis por menores que se envolverem em acidentes relacionados com o uso do cerol serem responsabilizados.