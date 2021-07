De que forma qualificar o Lead?, por Vivian Perpétuo

O lead é apenas uma etapa na jornada do consumidor, então você precisa prestar atenção na interação com sua marca. Existem também diferentes níveis de participação do lead, e cada público pode ser segmentado para escolher a melhor estratégia a ser implementada. Esse processo é chamado de qualificação de lead, no qual você pode classificar os leads que têm mais ou menos probabilidade de comprar seus produtos ou serviços. Este conceito é obtido através da compreensão do seu público e da reação dele ao seu conteúdo. Como você irá interagir com cada lead é fundamental para o sucesso de sua estratégia, nem todo lead será o seu cliente ideal, ou seja um cliente que comprará de você, então seu tempo e energia devem ser direcionados. Os melhores leads são aqueles com maior potencial de compra e também são os leads aos quais sua equipe precisa prestar atenção. As principais métricas de engajamento com seu conteúdo lhe darão dicas sobre como a empresa deve interagir com os usuários. Ações que geram leads qualificados Artigos

Por exemplo, os artigos otimizados pelo Google são uma ótima maneira de atrair visitantes e convidá-los a assinar o boletim informativo, por exemplo uma newsletter. CTA

Chamada para Ação, é uma frase chamariz deve ser inserida em qualquer formato de conteúdo, incluindo mídia audiovisual e podcasts. Exemplo: Curte este vídeo. Achou útil? Então, encaminhe para alguém que também precisa deste conteúdo. Landing Pages

Landing pages são páginas limpas, super simples e sem interrupções cujo objetivo é permitir que os leitores executem uma única ação. Elas geralmente trazem um formulário para recolhimento de dados. E-book

Os e-books são ótimos para aprofundar os tópicos abordados no artigo, na live, no post. E para que a pessoa baixe os materiais, terá que informar os seus dados como email, whatsapp. Webinars

Um webinar é uma transmissão ao vivo com a participação do usuário. É uma aula exclusiva somente para garantir a participação no evento online, eles precisam se inscrever. Pesquisa

A pesquisa de mercado é uma fonte valiosa de informações para o público. Por ser um material difícil de fazer, eles vão gerar clientes potenciais qualificados. Infográficos

Os infográficos combinam imagens e texto para tornar as informações mais fáceis de entender. Links patrocinados

Links patrocinados são usados para acelerar ainda mais a campanha. Geralmente leva para uma landing page. Quiz/Teste

Este Quiz gera altas taxas de participação e compartilhamentos sociais. Eles coletam itens em uma taxa rápida. Minicursos Gratuitos

Minicursos é um formato de conteúdo no qual os usuários podem receber cursos gratuitos e sua estrutura é semelhante à dos cursos pagos, porém mesmo sendo um minicurso já gera micro resultados em quem acompanha. E, para participar é necessário de uma inscrição onde o usuário faz uma inscrição disponibilizando seu email e/ou whatsapp. Você aplica algumas destas estratégias? Qual delas sente mais resultado? Qual tem sentido mais dificuldades? Vivian Perpétuo

Gestora de Redes Sociais

@vivianperpetuo

[email protected]

O lead é apenas uma etapa na jornada do consumidor, então você precisa prestar atenção na interação com sua marca. Existem também diferentes níveis de participação do lead, e cada público pode ser segmentado para escolher a melhor estratégia a ser implementada. Esse processo é chamado de qualificação de lead, no qual você pode classificar os leads que têm mais ou menos probabilidade de comprar seus produtos ou serviços. Este conceito é obtido através da compreensão do seu público e da reação dele ao seu conteúdo. Como você irá interagir com cada lead é fundamental para o sucesso de sua estratégia, nem todo lead será o seu cliente ideal, ou seja um cliente que comprará de você, então seu tempo e energia devem ser direcionados. Os melhores leads são aqueles com maior potencial de compra e também são os leads aos quais sua equipe precisa prestar atenção. As principais métricas de engajamento com seu conteúdo lhe darão dicas sobre como a empresa deve interagir com os usuários. Ações que geram leads qualificados Artigos

Por exemplo, os artigos otimizados pelo Google são uma ótima maneira de atrair visitantes e convidá-los a assinar o boletim informativo, por exemplo uma newsletter. CTA

Chamada para Ação, é uma frase chamariz deve ser inserida em qualquer formato de conteúdo, incluindo mídia audiovisual e podcasts. Exemplo: Curte este vídeo. Achou útil? Então, encaminhe para alguém que também precisa deste conteúdo. Landing Pages

Landing pages são páginas limpas, super simples e sem interrupções cujo objetivo é permitir que os leitores executem uma única ação. Elas geralmente trazem um formulário para recolhimento de dados. E-book

Os e-books são ótimos para aprofundar os tópicos abordados no artigo, na live, no post. E para que a pessoa baixe os materiais, terá que informar os seus dados como email, whatsapp. Webinars

Um webinar é uma transmissão ao vivo com a participação do usuário. É uma aula exclusiva somente para garantir a participação no evento online, eles precisam se inscrever. Pesquisa

A pesquisa de mercado é uma fonte valiosa de informações para o público. Por ser um material difícil de fazer, eles vão gerar clientes potenciais qualificados. Infográficos

Os infográficos combinam imagens e texto para tornar as informações mais fáceis de entender. Links patrocinados

Links patrocinados são usados para acelerar ainda mais a campanha. Geralmente leva para uma landing page. Quiz/Teste

Este Quiz gera altas taxas de participação e compartilhamentos sociais. Eles coletam itens em uma taxa rápida. Minicursos Gratuitos

Minicursos é um formato de conteúdo no qual os usuários podem receber cursos gratuitos e sua estrutura é semelhante à dos cursos pagos, porém mesmo sendo um minicurso já gera micro resultados em quem acompanha. E, para participar é necessário de uma inscrição onde o usuário faz uma inscrição disponibilizando seu email e/ou whatsapp. Você aplica algumas destas estratégias? Qual delas sente mais resultado? Qual tem sentido mais dificuldades? Vivian Perpétuo

Gestora de Redes Sociais

@vivianperpetuo

[email protected]