Cultura: Cadastro para Lei Aldir Blanc encerra dia 17/11

Interessados podem se inscrever pelo site da prefeitura ou na forma presencial até o dia 17 de novembro A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Cultura, vai beneficiar 448 artistas e fazedores de cultura, com recurso da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, assegurada pelo Governo Federal. Um total de R$ 2,3 milhões será destinado ao fomento da cultura do município. “O recurso vai oportunizar todos os segmentos culturais do município. É um auxílio emergencial do Governo Federal, repassado ao município, para ajudar os fazedores de arte e cultura. Portanto, os interessados em receber o benefício devem observar as recomendações do edital e fazerem a inscrição”, afirma o secretário municipal de Cultura, Avelino Marinho. O Edital de Chamamento e Seleção Pública, com todas as informações necessárias para o benefício, está disponível no site https://www.aldirblancaparecida.com.br/. Para participar, o artista ou fazedor de cultura terá que se inscrever até o dia 17 de novembro. As inscrições podem ser feitas na forma on-line, pelo site da prefeitura, ou presencial em 4 pontos da cidade, são eles: CEU das Artes do Parque Flamboyant e Cidade Vera Cruz, Stand do Centenário de Aparecida, situado no Aparecida Shopping e Secretaria Municipal de Cultura, ao lado do Ginásio, na região Central. É obrigatório a apresentação de portfólio, conforme recomenda o edital. Para quem optar pela inscrição presencial o atendimento será realizado de segunda a sexta das 8h às 17h nos CEUs das Artes e Secretaria de Cultura. E todos os dias da semana, das 12h às 20h, no Aparecida Shopping. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 3545-5979