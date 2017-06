Crianças e adolescentes terão Colônia de Férias em Aparecida

Colônia de férias sera no Centro Olímpico de Aparecida

Com a chegada do mês de julho as férias escolares se aproximam e a preocupação de pais e responsáveis também. Pensando nisso, as secretárias e Assistência Social, Esporte e Lazer e Educação e Cultura. Irão realizar, entre os dias 01 e 07 de julho, uma colônia de férias no Centro Olímpico de Aparecida. A abertura oficial acontece no sábado (01) às 08h, com a presença de autoridades e comunidade.

A Colônia de férias, realizada pela primeira vez no município, visa reunir crianças e adolescentes, de 07 à 16 anos que para uma semana completa de interação, esporte e lazer. Serão oferecidas diversas atividades esportivas, como futebol, vôlei, atletismo, natação e etc., além de gincanas e brincadeiras.

A ação dá oportunidade para estudantes, que fora do período escolar, não têm condições de realizar uma viagem ou passeio. O evento também tranqüiliza pais e responsáveis que trabalham e não tem com quem deixar os filhos, e podem contar com um local seguro com a presença da Guarda Civil e Corpo de Bombeiros e equipe completa de monitores, pedagogos, professores, para realização das atividades.

Mais de 500 alunos de diversos seguimentos têm direito á participarem da Colônia de Férias. As inscrições ainda podem ser feitas no Centro Olímpico, gratuitamente. É preciso levar apenas documentos pessoais e comprovante de matrícula.

Centros de Convivência

Entendendo a necessidade dos pais, também durante todo o mês de julho, os dez Centros de Convivência, geridos pela Secretaria de Assistência Social, irão continuar funcionando normalmente. É a primeira vez em Aparecida que as unidades ficam em pleno funcionamento no período de férias escolar. Mais de 1,5 mil alunos são atendidos pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do município.