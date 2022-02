Covid: Aparecida chega a 460 mil testagens

Testagem em massa com “teste do cotonete”, considerado padrão ouro para diagnóstico da doença, ocorre desde o primeiro ano de enfrentamento à pandemia. Atualmente, os testes são realizados em dez postos fixos espalhados pela cidade

Em uma rotina permanente de testagem em massa que pode atingir até 3 mil testes diários para detecção da covid-19, Aparecida já realizou, até 1º de fevereiro, mais de 460 mil RT-PCR’s, teste considerado internacionalmente como o padrão ouro para esse diagnóstico. “Atualmente, com a disseminação desenfreada da variante ômicron, a testagem em massa no município, orientada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), é ainda mais vital para conhecer o cenário local da pandemia e continuar adotando as melhores estratégias para proteger as pessoas”, afirma o prefeito Gustavo Mendanha.

Nesse sentido, o secretário de Saúde Alessandro Magalhães informa que “Aparecida continua sendo a campeã de testagem com RT-PCR no Estado de Goiás com média semanal superior a 9 mil testes e demanda crescente desde o fim de dezembro. Nossa cidade tem 601 mil habitantes (IBGE), portanto já testamos o equivalente a mais de 70% da população local e fazemos atualmente cerca de 1,3 testes por dia para cada mil habitantes. Segundo o site Our World in Data, o Brasil realizou, nessa proporção, em média, menos de 0,01 desses exames em dezembro e janeiro e outros Países fizeram bem mais no mesmo período, tais como os EUA (7,53 a cada mil habitantes), França (20,38), Portugal (23,78) e Áustria (78,37).”

Em Goiás, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), já foram realizados, até neste 1º de fevereiro, 800.890 RT-PCR’s para detecção da covid-19. Sendo assim, Aparecida, sozinha, já realizou mais da metade desse total feito em todos os municípios goianos.

Disseminação da ômicron

Segundo dados da Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS), em janeiro foram realizados 46.427 testes RT-PCR na cidade, com pico de 3.191 no dia 16. Desse total, 16.819 foram positivos para a infecção, o que representa uma positividade de 36,23%. Já em dezembro de 2021 foram realizados 10.847 testes na cidade com 828 positivos para a infecção, o que corresponde a 7,63% de positividade.

“São números que demonstram a capacidade avassaladora de disseminação da variante ômicron, aliada ao descuido da população, principalmente, nas comemorações de fim de ano”, avalia a superintendente de Vigilância em Saúde Daniela Ribeiro.

Ciência e cuidados

“A testagem em massa nos apresenta um retrato dos casos positivos e dessa forma a equipe de Telemedicina monitora e acompanha quem está infectado com exames laboratoriais a cada 48h, tomografia computadorizada e oxímetros que são emprestados para os pacientes levarem para casa. Ela é indispensável para evitar agravamentos, deter a circulação viral e sobretudo salvar vidas”, destaca o superintendente de Atenção à Saúde Gustavo Assunção.

Vacine-se, cuide-se e, se necessário, faça o teste

Gustavo Assunção enfatiza que as pessoas devem completar seus esquemas vacinais, evitar aglomerações, usar as máscaras corretamente tapando o nariz e a boca, higienizar as mãos, ventilar os ambientes e buscar a testagem em caso de sintomas ou se tiver tido contato com alguém diagnosticado com a covid-19: “Neste caso, deve-se fazer o agendamento do teste pelo aplicativo Saúde Aparecida”.

Como fazer o teste

Em Aparecida, os testes RT-PCR são realizados em dez postos espalhados pela cidade, sendo 7 UBS’s e três drive-thrus. Em todos os locais, o exame é realizado mediante agendamento pelo aplicativo Saúde Aparecida ou pelo 0800-646-1590, bem como por encaminhamento médico.

O exame padrão ouro está disponível, de segunda a sexta, nas UBS’s Garavelo Park, Independência Mansões, Expansul, Tiradentes, Buriti Sereno, Pontal Sul e Chácara São Pedro e nos drives do Centro de Especialidades, Hospital Garavelo e da Cidade Administrativa, das 8 às 16 horas. Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) e hospitais da cidade, o teste é feito somente em pacientes internados.

O acesso à plataforma pode ser feito pelo site da Prefeitura de Aparecida (aparecida.go.gov.br). A orientação da SMS é a seguinte: Quem está há mais de 3 dias com sintomas gripais leves que se pareçam com os de covid-19 deve realizar a testagem. Mas, se estiver com sintomas mais graves, como febre alta e falta de ar, deve-se ir até uma unidade de saúde.

Os resultados dos RT-PCR’s ficam prontos em até 48h e as pessoas testadas recebem um protocolo para verificar o laudo do exame no site do laboratório. A partir daí, quem testa positivo para a Covid-19 é orientado e monitorado pela equipe da Telemedicina da SMS.

Confira os endereços de todos os postos de testagem com RT-PCR mediante agendamento:

Drive da Cidade Administrativa Maguito Vilela

Centro, no espaço do antigo “Rodeio Show”

Drive do Centro de Especialidades Municipal

Avenida Central, s/nº, Jardim Boa Esperança

Drive do Hospital Garavelo

Rua 8-E, 264, Setor Garavelo Residencial Park

UBS Garavelo Park

Rua 36-E, Setor Garavelo

UBS Independência Mansões

Rua 56, 352-488, Bairro Independência Mansões

UBS Expansul

Avenida Coronel Augusto de Bastos, Setor Expansul

UBS Tiradentes

Rua 10, 319-379, Jardim Tiradentes

UBS Buriti Sereno

Rua Paulo Setúbal, 482, Jardim Buriti Sereno

UBS Pontal Sul

Avenida Anchieta com Rua Hematita, Q. 6B, L-02, Setor Pontal Sul

UBS Chácara São Pedro

RUA 5 – 314, Condomínio São Pedro