Corrida Contra o Crack: Blitz educativa convida você para participar

Blitz educativa convida população para participar da corrida contra o crack

O movimentado cruzamento da Avenida Rio Verde com a Avenida José Leandro da Cruz, em frente ao Buriti Shopping, foi o local escolhido pela Secretaria de Governo para realizar a segunda blitz educativa. A ação foi organizada para convidar a população a participar do evento “Aparecida Correndo Pela Vida Contra o Crack” e aconteceu na tarde desta quinta-feira, 14, e se estenderá a diversos pontos da cidade até o dia 22 de setembro, dia anterior à corrida.

Cada vez que o semáforo fechava, o prefeito em exercício Veter Martins cumprimentava os motoristas, estimulando-os para se inscreverem na corrida e se juntarem na luta contra o uso crack e outras drogas. O gestor destacou ainda que discutir a tema em conjunto com a prática de esportes é uma maneira eficiente de chamar a atenção da população e ajudar quem vive nessas condições. “Precisamos encarar a realidade e resgatar nossos jovens, e a corrida traz para o debate todos os riscos do uso de drogas, mobilizando a comunidade para contribuir com nossa campanha”, destacou.

“O objetivo da iniciativa é conscientizar a população, principalmente os jovens, sobre o uso das drogas. Além disso, divulgando a corrida em pontos estratégicos no município podemos atrair um maior número de participantes. Já temos mais de 800 inscritos e a expectativa é ter dois mil corredores. Queremos bater recorde de participantes e público nesta edição”, explicou o coordenador do projeto, Júlio Lemos.

Ações integradas

De acordo com Júlio Lemos, todas as secretarias municipais estão envolvidas, desenvolvendo ações integradas nas áreas de esporte, educação, saúde e outras. “Nos próximos dias será feito um revezamento entre os servidores de cada secretaria, e junto com atletas e parceiros divulgarão o evento, além de fornecer orientações de hábitos saudáveis usando a prática de esportes como meio de prevenir o uso de drogas”, reiterou o coordenador.

Para o técnico em eletrônica José Aparecido Barbosa, a campanha é muito importante porque além de incentivar a prática esportiva como forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, aborda um tema atual e preocupante em todo o país. “O esporte é capaz de promover saúde, educação e ainda afastar os jovens das drogas”, revelou.

A corrida contra o crack será realizada no dia 23 de setembro, a partir das 17h. Para participar, é preciso fazer a inscrição pelo site correndopelavida.net ou presencialmente no ponto de apoio do evento no Aparecida Shopping até o dia 18 de setembro. O valor da inscrição é R$25 mais 2kg de alimento não perecível.

A ação contou ainda com o apoio da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Aparecida de Goiânia (SMTA) e da Guarda Civil Municipal.