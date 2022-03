Convênio garante descontos para servidores municipais em universidade

Os descontos são oferecidos para 13 cursos superiores; O convênio contempla também os ensinos do Colégio Alfredo Nasser nas categorias Infantil, Fundamental e Médio A Prefeitura de Aparecida de Goiânia e a Universidade Alfredo Nasser (UNIFAN) firmaram uma Parceria Pública Privada (PPP) para garantir descontos significativos nas mensalidades na instituição, desde o ensino infantil a cursos superiores, que beneficiarão os servidores da Secretaria Municipal de Segurança Pública e seus dependentes. A convênio foi assinado nesta terça-feira, 08, pelo prefeito Gustavo Mendanha, secretário de Segurança Pública Roberto Cândido e o deputado federal e gestor da UNIFAN, Professor Alcides. O ato ocorreu na Escola Municipal de Educação Integral (EMEI) Monteiro Lobato, no Setor Jardim Tiradentes, durante o evento de inauguração do sistema de videomonitoramento da unidade. A iniciativa permite que os integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM), Gabinete de Gestão Integrada (GGIM), Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito de Aparecida (SMTA) e seus familiares tenham redução de 20% a 40% nas mensalidades em 13 cursos de graduação. Os descontos são oferecidos para os cursos de Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Gestão Pública, Letras, Logística, Pedagogia, Psicologia e Segurança Pública. Além do Ensino Superior, o convênio contempla também os ensinos do Colégio Alfredo Nasser nas categorias Infantil (I, II e III agrupamento), Fundamental (1º ao 9º ano) e Médio (1º ao 3º ano). “Para os conveniados os valores podem chegar até R$ 364,00 de diferença como, por exemplo, o curso de Direito que a mensalidade custa R$ 914,00 para os demais alunos e para os conveniados foi reduzida para R$550,00”, explicou o coordenador de Convênio da UNIFAN, Maurício dos Santos. O Secretário de Segurança Pública, Roberto Cândido, explica a importância do convênio. “Essa é uma forma de incentivar nossos agentes de segurança pública a realizar o sonho de ter um curso superior, se alto valorizar, ter crescimento no plano de carreira na corporação e, ainda, terem a oportunidade de proporcionar uma educação de qualidade aos seus filhos e parentes o melhor custo benefício”, destacou.