Conferência da Saúde Mental discute atendimento psicossocial da população de Aparecida

A Secretaria de Saúde Aparecida, por meio da Coordenação de Saúde Mental, realizou nesta quarta-feira, 23, a 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental. O evento, realizado no auditório da Cristal Alimentos, teve como objetivo abordar a reflexão e a discussão de novas propostas para a área com o “A Política de Saúde Mental como Direito: Pela Defesa do Cuidado em Liberdade, Rumo a Avanços e Garantia dos Serviços da Atenção Psicossocial no SUS”. O encontro contou com a presença do vice-prefeito Vilmar Mariano, o secretário municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, a coordenadora de Saúde Mental da SMS, Carolina Sartori, o promotor de Justiça Reuder Motta, dentre outras autoridades. “A pandemia afetou, e muito, a saúde mental das pessoas. Por isso é tão importante fortalecer o atendimento da Rede Municipal, atender as pessoas e promover melhor qualidade de vida. E essa conferência é mais uma iniciativa importante que visa discutir propostas e dar atenção especial a nossa população em suas necessidades”, afirmou Vilmar Mariano. O encontro de Aparecida, o primeiro realizado no Estado, ainda teve eleição dos delegados que representarão a cidade na etapa regional da Conferência Estadual de Saúde Mental. A professora da Escola de Ciências Sociais e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Paula Cândida da Silva Dias, ministrou palestra com o tema “Panorama e Histórico da Saúde Mental no Município de Aparecida de Goiânia ”. Também houve debates, uma leitura do Regimento da Conferência Municipal de Saúde Mental, apresentações e aprovações de propostas e blocos e leitura e aprovação das moções. O secretário de Saúde Alessandro Magalhães afirmou que a pandemia trouxe reflexo para a saúde mental das pessoas e isso gerou uma maior procura por atendimento especializado. “Aumentou muito a demanda por serviços de Saúde Mental e por isso tivemos a necessidade de ampliar o atendimento da rede e aprimorar a assistência”, destacou. O gestor exaltou, na oportunidade, a equipe de Saúde Mental do município e destacou que “Aparecida tem uma das redes de Saúde Mental mais fortes do Estado e do Brasil, fruto de um trabalho que envolve muitos gestores e servidores de diversas áreas da SMS, focados em prestar os melhores atendimentos aos nossos usuários”. A coordenadora de Saúde Mental, Carolina Sartori, acrescentou: “Com o desafio da pandemia estamos trabalhando ainda mais para cuidar de quem precisa e para fortalecer toda a rede de Saúde Mental. O mais importante é garantir atendimento e qualidade de vida para as pessoas. É exatamente isso que estamos ofertando em nossa cidade”. A conferência também contou a participação de representantes do Conselho Municipal de Saúde, dos usuários da Rede de Atenção Psicossocial e familiares, além de servidores dos Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS), Consultório na Rua, Núcleo de Cuidados em Saúde Mental, dentre outras entidades.