Concurso público para Saneago é autorizado

A Saneago prepara a abertura de edital do certame para o mês de julho deste ano. As provas estão previstas já para o mês de setembro.

“No momento estamos em processo de seleção para escolha da empresa que irá realizar o concurso”, informou o presidente da Saneago, Jalles Fontoura.

De acordo com dados da empresa, atualmente a cobertura da rede de água no Estado é de 90% e a de esgoto 54%. A intenção é atingir os 100% de cobertura nas duas redes ainda este ano. Por isso a necessidade de renovar e aumentar o efetivo de técnicos na empresa, aponta o presidente. A expectativa é que o concurso SANEAGO 2017 ofereça oportunidades para os cargos de engenheiros, eletrotécnicos, operadores de bomba, e outros específicos para a área operacional em todo o Estado”.

De acordo com Fontoura, no mesmo está sendo realizado o Programa de Demissão Voluntária (PDV), visando a reoxigenação da empresa. “Precisamos de fazer uma renovação programada na empresa, colocar sangue novo para preparar o futuro, com mais automação, com mais exigência. “É um trabalho intencional de provocar a renovação, para melhorar o nosso quadro”, detalhou. A expectativa é que 400 funcionários entrem no PDV. O número de vagas ainda não foi definido, mas deverá ser entre 300 e 400.

Os salários oferecidos pelo concurso devem variar de acordo com o nível do candidato. Os candidatos nível fundamental e médio receberão R$ 2.263,64 e R$ 3.310,38, respectivamente, quanto os cargos de técnico e superior farão jus a remunerações de R$ 3.993,09 e R$ 8.907,02, respectivamente.