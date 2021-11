Como conquistar uma vaga de trabalho no final do ano

Com previsão de quase 100 mil novas oportunidades durante as festas, candidato precisa se preparar; vagas temporárias podem se tornar efetivas

O final do ano é um momento propício para quem deseja entrar ou retornar para o mercado de trabalho, afinal, muitas oportunidades surgem. A perspectiva da Confederação Nacional do Comércio (CNC) é de que as festividades aqueçam o mercado, gerando em média 100 mil vagas de trabalho ainda em 2021.

Algumas áreas têm um aumento mais relevante, como o comércio, indústria, logística, telemarketing e até a área de construção. Neste cenário, muitas dessas vagas temporárias podem se tornar efetivas.

A gerente de Relacionamento com o Cliente do Senac Goiás, Denise Leão, preparou algumas orientações que vão ajudar quem deseja conquistar uma vaga neste final de ano. De acordo com ela, é preciso se preocupar com alguns passos que antecedem à candidatura na vaga.

“Esteja atento a onde essas oportunidades estão. Pesquise nas redes sociais, sites, bancos de oportunidade, TVs que sempre anunciam as vagas nos jornais. É uma vaga extremamente interessante tanto para quem já possui alguma experiência quanto para quem quer iniciar uma carreira, já que o nível de exigência por parte das empresas diminui”, explica Leão, que é especialista em Recrutamento e Seleção por Competências.

Ela destaca que é importante ter em mente que uma vaga temporária pode se tornar efetiva. “Daí a importância de buscar por empresas e oportunidades que tenham a ver com o seu perfil. Afinal, quando a gente busca aquela empresa ou aquela vaga que tenha a ver com as nossas habilidades, com as coisas que a gente gosta de fazer, nós nos tornamos mais produtivos e conseguimos ter um resultado ainda melhor”, afirma a gerente.

Outro ponto de atenção que antecede à conquista da vaga é desenvolver um bom relacionamento com as pessoas que o candidato deseja trabalhar. “Cada vez mais as empresas estão menos focadas na parte técnica e mais focadas na parte comportamental, ou seja, em como você se comporta no ambiente de trabalho. Com certeza, independente do conhecimento, esse relacionamento pode fazer total diferença. Por isso, invista tempo nisso”, orienta Denise.

Buscar autoconhecimento e desenvolver habilidades ainda não dominadas a partir de cursos, vídeos, leituras, entre outros, também é algo que merece atenção por parte do candidato.

O currículo ideal

Após as ações prévias, vem a preparação do currículo. O candidato precisa estar ciente de que através deste documento o recrutador vai avalia-lo e verificar se ele tem as competências e conhecimentos exigidos pela vaga. “Capriche no seu currículo. Invista um tempo para colocar as informações de uma forma estruturada e objetiva”, orienta Denise.

Passar informações verdadeiras e de forma clara e objetiva também estão entre as orientações da profissional, que complementa: “Faça uma correção para que seu currículo não vá com nenhum erro de português e, principalmente, faça um currículo que esteja direcionado para aquela vaga. Se você busca uma vaga na área de vendas, por exemplo, destaque o objetivo ‘atuar na área de vendas’ ou ‘atuar como consultor comercial’, mostre que você quer exatamente aquela vaga, nada de informações genéricas”.

Conheça a empresa

Uma vez que o candidato já preparou o seu currículo, já pesquisou e foi chamado para a entrevista, é a hora dele pesquisar sobre a vaga e sobre a empresa. “Mostre que você sabe exatamente aonde você está e que é neste lugar que você quer conquistar essa oportunidade. Para isso, entre no site da empresa, busque qual é a avaliação dessa empresa. Tem vários sites como o Glassdoor, que você consegue ver, inclusive, o que os colaboradores falam a respeito dessa empresa”, instrui Denise.

Banco de Oportunidades Senac Goiás

Para quem está em busca de uma vaga de trabalho, o Senac Goiás oferta o Banco de Oportunidades. Com mais de mil empresas cadastradas, o serviço é voltado a alunos e ex-alunos da instituição. Podem cadastrar as vagas de trabalho tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas.

O Banco de Oportunidades faz a intermediação entre o candidato e a empresa. “O que nós do Senac queremos mesmo é ajudar você, aluno Senac, a ser encaminhado para o mercado de trabalho. Afinal, a nossa missão é educar para o trabalho”, afirma Denise Leão.

Para conhecer o Banco de Oportunidades clique aqui.

Fonte: https://www.go.senac.br/