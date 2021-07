Cientistas coreanos usam descarga do vaso sanitário e cocô para gerar energia

Pesquisadores da Coreia do Sul desenvolveram uma tecnologia capaz de extrair energia do movimento da água. A ideia é transformar a energia mecânica de gotas de chuva ou da descarga do vaso sanitário em energia elétrica. Para alcançar os resultados, Youn Sang Kim se uniu a colegas da Universidade Nacional de Seul e do Instituto de Tecnologia Eletrônica da Coreia para adaptar um transformador que faz essa conversão. A tecnologia utiliza materiais dielétricos, que são isolantes elétricos que atuam como condutores. Esses itens são introduzidos na água e, com isso, se forma uma dupla camada elétrica no exterior. As variações entre a água e essa camada induzem cargas elétricas em um eletrodo, feito de polímero. Esses eletrodos são flexíveis e transparentes. Por isso, poderiam cobrir janelas, telhados e vasos sanitários para gerar energia limpa. A energia, em suma, nasce do contato entre o polímero e as gotas de água em movimento. Os pesquisadores gravaram um vídeo para mostrar o funcionamento da tecnologia. Confira: Outra pesquisa faz a energia elétrica a partir do coco. Cho Jae-weon, professor de engenharia ambiental do Instituto de Ciência e Tecnologia de Ulsan (UNIST) criou o vaso sanitário BeeVi, que funciona por meio de uma bomba a vácuo que manda as fezes para um tanque subterrâneo, onde o excremento é transformado em gás metano, gerando energia para várias áreas do prédio. Confira a matéria completa no Uol: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/07/14/cientista-inventa-vaso-sanitario-que-usa-coco-para-gerar-energia-e-dinheiro.amp.htm?__twitter_impression=true

