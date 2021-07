Centro Olímpico de Aparecida oferece 1,5 mil vagas

Ao todo, oito modalidades estão disponíveis como natação, hidroginástica, treinamento funcional, futebol, voleibol, zumba, capoeira e taekwondo. Estão abertas as inscrições para diversas modalidades esportivas no Centro Olímpico Municipal de Aparecida de Goiânia. Mantido pela Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, o espaço retomará suas atividades esportivas na próxima segunda-feira, 02 de agosto. As modalidades estão disponíveis para crianças, jovens e adultos como natação, hidroginástica, treinamento funcional, futebol, voleibol, zumba, capoeira e taekwondo. Ao todo são ofertadas mais de 1,5 mil vagas neste semestre. “Nosso objetivo é transformar o Centro Olímpico num local de formação de campeões, além de incentivar cada um que tem potencial olímpico e assim representarem Aparecida de Goiânia em campeonatos estaduais, nacionais e internacionais”, destacou o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Gerfeson Aragão. As aulas que estavam com a capacidade de alunos reduzida para 30% passam agora a ter 50% de capacidade. Todas as normas sanitárias exigidas pelo Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 no município continuarão sendo seguidas. “Vamos continuar tomando todos os cuidados necessários para retomar nossas atividades sem oferecer risco para os participantes. As aulas são acompanhadas por professores qualificados que orientam e dão todo suporte para os alunos desenvolverem as atividades físicas com segurança”, frisou o secretário. O Centro Olímpico tem capacidade total para três mil alunos e dispõe de duas piscinas, sendo uma olímpica e outra semiolímpica, quadras poliesportivas, campo de futebol, um campo para treino de tiro com arco e pistas de cooper. Inscrições As vagas, que são disponibilizadas para pessoas com faixa etária entre 12 e 60 anos, ficarão abertas durante todo ano de acordo com a disponibilidade de vagas em cada turma. Os requisitos para inscrição são: possuir relatório médico ou declaração que está apto a exercer atividades físicas, não estar com Covid-19 ou quaisquer sintomas da doença e respeitar as normas sanitárias exigidas pelo local. As inscrições são gratuitas e para se inscrever, os interessados podem preencher um cadastro de pré-matrícula no site www.aparecida.go.gov.br/matricula-para-as-atividades-do-centro-olimpico/ ou comparecer pessoalmente ao Centro Olímpico, situado na Rua 8, esquina com Avenida Diamante no Setor Conde dos Arcos. Quem optar pelo cadastro on-line deve posteriormente comparecer ao Centro Olímpico. Para mais informações sobre a matrícula ou outras dúvidas, o telefone é o 3248-6486.

