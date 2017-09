Centro de recuperação de menores infratores será construído em Aparecida

O prefeito Gustavo Mendanha e a primeira-dama e secretária de Assistência Social Mayara Mendanha se reuniram na manhã desta terça-feira, 5, com o governador Marconi Perilo para discutir a implantação de um centro de recuperação para menores. No encontro, que contou com a presença da secretária de Projetos e Captação de Recursos, Valéria Pettersen, foi acordado parceria entre prefeitura e governo estadual.

O intuito é construir um centro de internação para menores infratores no município e diminuir a demanda das unidades que atendem Aparecida de Goiânia, como Goiânia e Anápolis. A unidade irá acolher crianças e adolescentes em medidas sócio-educativas. Na reunião, o governador Marconi Perillo autorizou o repasse de R$ 3,5 milhões para a implantação do projeto.

“Aparecida tem um grande trabalho de recuperação com adultos, mas ainda falta um espaço para realizar esse serviço com os adolescentes. Com o apoio do governo estadual, a ideia é acolher esses jovens e atender não só a demanda do município, mas de toda a região metropolitana”, pontuou o prefeito Gustavo Mendanha.

Segundo a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha, a população tem vivido com um sentimento de impunidade diante das sentenças do Juizado da Infância e da Juventude que não são cumpridas devido a falta de local apropriado para encaminhar menores infratores.

“Precisamos acolher os jovens que estão em conflito com a lei e oferecer o tratamento devido. Atualmente, contamos dois abrigos de crianças e adolescentes que estão executando esse papel, sendo que essas unidades não têm essa função de reabilitação, o que acaba juntando em um espaço outros adolescentes que não têm o mesmo perfil”, explicou Mayara Mendanha.

A unidade visa a reinserção social, acolhendo os menores em medidas sócio-educativas, com atividades esportivas, oficinas e escolarização. O terreno, localizado no setor Comendador Walmor foi cedido pela Prefeitura de Aparecida e em contra-partida, o governo estadual irá realizar as obras, aproveitando e ampliando o espaço já construído e a compra de mobiliário.