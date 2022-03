Câmara de Aparecida retira uso de máscaras em ambiente aberto

Máscaras continuam obrigatórias em ambientes fechados, órgãos públicos, escolas e universidades Durante sessão ordinária, os vereadores de Aparecida de Goiânia aprovaram, em comissões reunidas, o que acelerou os trâmites legislativos, o Projeto de Lei Nº 013/2022, de autoria da Prefeitura, que revoga a Lei Municipal nº 3.558,/2020, que tratava sobre o uso obrigatório de máscaras de proteção facial como medida de prevenção da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19) no município. Com a aprovação, assim que a lei for sancionada pelo Prefeito Gustavo Mendanha, o uso de máscaras em Aparecida de Goiânia, seja em ambiente aberto ou fechado, não será mais obrigatório. A Gestão Municipal justificou o fim da obrigatoriedade citando que atualmente Aparecida possui apenas 277 casos ativos, todos monitorados pela Telemedicina, sendo que dos 83 leitos de UTI ativos para tratamento da Covid-19 na rede pública municipal, apenas 27 estão ocupados, indicando uma taxa de 32,53% e que dos 94 leitos de enfermaria, 14 encontram-se ocupados, representando 14,89% deles. A Prefeitura ainda afirmou que sempre pautou seus atos pela responsabilidade e respeito à comunidade, e que por isso e, principalmente, pelos números mencionados, optou por apresentar o projeto.