Câmara aprova semana de prevenção nas escolas contra abuso e exploração sexual

Pensando na proteção das crianças e adolescentes de Aparecida de Goiânia, foi aprovado na Câmara Municipal o Projeto de Lei Nº 54/21, de autoria do vereador Marcos Miranda, que institui nas escolas públicas e privadas do município a semana do “Maio Laranja” na prevenção do abuso e da exploração sexual de criança e adolescentes. Pela proposta, durante uma semana de maio, a critério dos gestores, serão realizadas atividades para conscientização, prevenção, orientação e combate ao abuso e exploração sexual. Para Miranda, trabalhar na conscientização é mais eficaz do que agir só após o abuso, de forma a minimizar os danos. “A conscientização e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes é o meio mais eficaz que o Poder Público tem para tratar do tema, em vez de tentar minimizar seus efeitos depois que tais atos são perpetrados contra as crianças e adolescentes do nosso país”, justificou. O Projeto de Lei ainda precisa passar pela sanção do Prefeito para virar lei.

