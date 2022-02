Camaleão vence o Tigrão

Aparecidense se dá bem no encontro entre Alan Mineiro e seu ex-clube Jogando em casa, no estádio José Aníbal de Toledo, a Aparecidense fez valer o mando de campo e derrotou o Vila Nova pelo placar de 2x1. em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Goiano. Nilson Júnior abriu o placar para o Camaleão, Pablo Roberto descontou para o Tigrão e Alex Henrique garantiu a vitória. Com o resultado a Aparecidense saltou para 2ª colocação do Grupo B, com 5 pontos, atrás .do Atlético Goianiense, que também perdeu e ficou com 6 pontos, enquanto o Vila Nova estacionou nos 4 pontos. Os resultados de ontem mostraram as equipes do interior melhor que as da capital, uma vez que o Dragão perdeu por 1x2 para o Goiatuba, que ainda não havia vencido no Goianão. Resultados da 3ª rodada: Grupo A: Grêmio Anápolis 2x2 Goianésia Morrinhos 2x1 Anápolis Grupo B: Aparecidense 2x1 Vila Nova, Atlético 1x2 Goiatuba Crac 5x2 Iporá.