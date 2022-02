Caged: Geração de empregos em Aparecida cresce mais de 700% em 2021

Setor de serviços foi o que mais criou novas oportunidade ao longo do ano, conforme informações divulgadas pelo Caged Dados consolidados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, apontam que Aparecida de Goiânia encerrou 2021 com saldo positivo na geração de empregos. Foram criadas, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 65.194 novas oportunidades contra 60.086 demissões, prevalecendo saldo positivo de 5.108. Em comparação ao ano anterior, quando o saldo positivo foi de 636, o crescimento foi de 703%. No acumulado geral, 105.072 pessoas estão trabalhando com carteira assinada em Aparecida. Um aumento de 5,11% de 2020 para 2021. Em 2021, os setores da economia que se destacaram na geração de empregos formais foram os de serviços, comércio e indústria. O bom desempenho, segundo a Secretaria Municipal de Trabalho, está associado às estratégicas adotadas na cidade no período pandêmico que garantiram a economia ativa, evitando o fechamento de empresas e, consequentemente, a demissão de trabalhadores. O prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, lembra que o ano foi desafiador para a administração pública e a população em geral. O gestor pontua que algumas medidas implantadas na cidade colaboraram para que a economia se mantivesse ativa. “Em Aparecida, com muita responsabilidade, mantivemos o comércio aberto utilizando o esquema de escalonamento; a construção civil e a indústria não param graças ao trabalho sério e responsável. Também investimos na qualificação profissional de muitos trabalhadores, através de instituições parcerias”, diz o prefeito. Polo Aeronáutico Antares vai gerar 3 mil empregos em Aparecida O setor de serviços, por exemplo, foi o que mais gerou novas oportunidades em Aparecida. Entre janeiro e dezembro de 2021 foram criados 2.229 novos postos. O secretário municipal do Trabalho, Jeferson Ferreira, avalia que, aos poucos, o comportamento social está voltando à normalidade e, consequentemente, isso interfere na economia da cidade de forma positiva. “Com o avanço da vacinação, o setor de serviços registrou um aquecimento em relação ao ano de 2020. Muitos comércios como, por exemplo, salões de beleza, restaurantes e bares voltaram a funcionar normalmente e precisaram contratar profissionais”, lembra Jeferson. Aparecida de Goiânia é destaque nacional na geração de empregos Sime divulga semanalmente centenas de vagas de emprego disponíveis em Aparecida de Goiânia (Foto: Rodrigo Estrela) Ainda de acordo com o secretário, a colaboração da população e dos comerciantes, aliada às iniciativas da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, foram fundamentais e evitaram o desemprego de muitos trabalhadores. “As ações da gestão municipal garantiram a empregabilidade da nossa população nesse período difícil. Evitamos demissões em massa quando implantamos o escalonamento das atividades comercias ao invés de fecharmos todo o comércio, e muitas atividades, como construção civil e indústria, não pararam em nenhum momento”, reforça Jeferson Ferreira. Consulte as vagas de emprego disponíveis nesta semana Outro setor da economia que se destacou na geração de empregos, em 2021, foi o comércio. Segundo o Caged, entre janeiro e dezembro, o saldo ficou em 2 mil vagas. “Aparecida tem comércio forte em diferentes regiões da cidade, como na Avenida Igualdade, no Garavelo; Avenida Independência, na Região Central; Vila Brasília e outros bairros. E, graças ao planejamento da gestão e a compreensão dos comerciantes, esses estabelecimentos permaneceram abertos, conforme o escalonamento que implantamos na cidade”, diz o secretário. Sime Semanalmente, a Prefeitura de Aparecida anuncia a oferta de centenas de vagas de trabalho na cidade. São postos disponibilizados pelo setor produtivo, que informa a existência das vagas ao Sistema Municipal de Empregos (Sime), administrado pela Secretaria do Trabalho. O Sime faz a triagem dos candidatos, o encaminhamento às empresas e, regularmente, cede espaço físico na Cidade Administrativa para realização de processos seletivos. Qualificação A Prefeitura de Aparecida desenvolve políticas públicas para qualificar trabalhadores em diversas áreas. Com auxílio de instituições parceiras, vagas em cursos profissionalizantes ou de aperfeiçoamento são oferecidas gratuitamente pela plataforma Espaço do Trabalhador, criada pela Secretaria Municipal do Trabalho. Em outubro, 100 alunos de várias faixas etárias que fizeram os cursos de auxiliar administrativo e auxiliar de produção receberam certificação, e já estão aptos para o mercado de trabalho. Em 2021, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), 1,7 mil pessoas receberam qualificação através do Espaço do Trabalhador. Outras centenas de trabalhadores também foram treinados em cursos on-line disponibilizados por outras instituições.