Brasil passa pelo México e pega a Espanha na final do futebol olímpico

Brasileiros disputam o ouro contra os espanhóis no sábado (7), às 8h30 (de Brasília), em Yokohama.

Rumo ao bicampeonato dos Jogos Olímpicos! Na manhã desta terça-feira (3), a Seleção Brasileira fez um jogo bem disputado e equilibrado com o México, no Estádio de Kashima, e avançou com vitória por 4 a 1 nos pênaltis – o placar ficou empatado em 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação. Com o resultado, a equipe comandada por André Jardine se classificou à final do futebol masculino de Tóquio 2020 e vai em busca de mais uma medalha de ouro para o país!

O Brasil criou várias chances no primeiro tempo, mas não conseguiu marcar. A defesa brasileira, pouco acionada ao longo do confronto, foi eficiente nos dois únicos lances de perigo da seleção mexicana. Aos 42 minutos, Romo recebeu dentro da área e chutou forte para defesa de Santos, que mandou para escanteio. E, na marca dos 45 minutos, Antuna pegou bola da esquerda e foi travado por Diego Carlos na hora da finalização.

O cenário mudou um pouco no segundo tempo. Com as duas equipes se postando bem na marcação, a partida ficou mais equilibrada e sem muitas chances claras de gol. A melhor delas foi do Brasil, com Richarlison, que cabeceou na trave, aos 36 minutos.

No primeiro tempo da prorrogação, as duas equipes seguiram cautelosas, e criaram poucas chances para alterar o placar. O equilíbrio seguiu para o segundo tempo, e a decisão foi para os pênaltis.

Santos defendeu a cobrança de Eduardo Aguirre, e Vásquez mandou na trave. Do lado brasileiro, Daniel Alves, Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães e Reinier converteram para garantir a vitória brasileira por 4 a 1.

A Espanha passou sufoco para superar os donos da casa. O gol veio somente aos 24 minutos do segundo tempo da prorrogação com Asensio. Assim como o Brasil, a Espanha busca o segundo ouro olímpico, o primeiro foi nas Olimpíadas de Barcelona em 1992

Com informações da CBF