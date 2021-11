Black Friday! Iphone 11 por 2 mil? Cuidado!

Basta visualizar os feeds e estories do Instagram que chove de "ofertas" chamativas, porém todo cuidado é pouco, devemos usar sempre um dito popular para afastar a emoção e assim agirmos com a razão, "quando a esmola é demais, o santo desconfia".



Hoje pela manhã, nós nos deparamos com este anuncio, um Iphone 11, sendo "vendido" por um valor bem abaixo de mercado, hoje um aparelho como este custa pelo menos o dobro do que foi anunciado. Outro anuncio se referia a um ar condicionado de 12.000 btu`s, por R$ 799,00. Anuncio que redirecionava para um site clonado da Americanas.com, com domínio e SSL, porem divergente do domínio original o que configura fraude e possivelmente quem efetuou o pagamento caiu em um golpe, pois verificamos o mesmo anuncio no site oficial da americanas.com.br e o produto não custa menos que R$ 1.599,00.



DICAS

primeira coisa, sempre desconfie se o desconto é muito grande. Se a venda é feita pela internet procure saber a respeito do domínio, embora não seja ainda obrigatório, todo E-commerce tem um CNPJ no rodapé do site, existem sites como o ReclameAqui que fornece consulta gratuita sobre reputação da loja, também é possível consultar o CNPJ no site da receita federal e comparar os dados do cartão CNPJ com os dados disponíveis no E-commerce



Certificado SSL (protocolo https/cadeado localizado antes do endereço do site), não quer dizer que seja uma compra segura, como dito anteriormente o SSL protege os dados apenas contra terceiros que não tem relação com a transação, mas o SSL seria uma segurança maior.

Anúncios nas mídias sociais que você considerar fraude, pode ser denunciado na própria publicação, como ocorre no Instagram, Facebook.