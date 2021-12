Aulão do Enem levou centenas de estudantes no auditório do Sesi neste domingo

Com a segunda etapa da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, sendo realizada neste domingo, 28, a Prefeitura de Aparecida, por meio das secretarias de Cultura e Habitação, promoveu sábado, 27, mais um Aulão do Enem. A atividade, que foi gratuita e realizada em formato híbrido – online e presencial, tem como objetivo reforçar os conteúdos e as matérias que podem cair nas questões da prova, dando a oportunidade a estudantes de baixa renda de terem uma aula de reforço antes do exame.

Neste sábado os estudantes tiveram aulas de matemática e ciências da natureza e para aliviar o estresse pré-prova, artistas aparecidenses fizeram apresentações musicais e artísticas entre uma matéria e outra. O aulão tem como parceiro o cursinho Jubé Preparatório. O professor de Física, Luan Evangelista participou do Aulão deu a dica para que os estudantes descansem pós almoço. “Tudo o que podia ser aprendido já foi. Não é momento de ver conteúdo novo. Assiste um filme, alivia a mente e boa prova a todos”.

O aulão, que também foi realizado no dia 20 de novembro, antes da primeira fase, é gratuito. As aulas ocorreram no auditório do Serviço Social da Indústria (SESI) de Aparecida de Goiânia, no Residencial Village Garavelo e também foram transmitidas ao vivo pelo canal da Prefeitura de Aparecida no YouTube. “Esta aula já é uma marca da prefeitura em apoio aos estudantes do município. E aqui hoje, para acalmar os alunos, realizamos ainda uns shows musicais. E que todos possam tirar nota máxima”.

“Estou ansiosa para essa prova de amanhã e receber as dicas aqui hoje no cursinho foi muito importante. E acredito que vou sair muito bem pelo que estudei durante o ano”, afirmou a estudante Mikaelly Ferreira que tem o sonho de cursar uma faculdade de Direito. Quem também aprovou a iniciativa da prefeitura foi o estudante Luis Fernando de 16 anos. “Tenho estudado e me esforçado para fazer a prova do Enem. Mesmo sendo treinamento, quero tirar uma nota boa para chegar no ano que vem mais preparado. E o aulão aqui foi fundamental para que nós alunos tenhamos sucesso”, disse.