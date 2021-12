Atlético vence Internacional e fica mais perto da Libertadores da América

O Atlético-GO visitou o Internacional no Beira-Rio, na noite desta segunda-feira (6), e de virada venceu o Colorado por 2 a 1, pela 37ª rodada do Brasileirão Assaí. O resultado coloca o Dragão de vez na briga pela pré-Libertadores, a equipe goiana aparece agora na nona posição, com 50 pontos somados. Enquanto o Inter tem 48 e caiu para o 12º lugar. +Confira a tabela do Brasileirão! O jogo

Sonhando com uma vaga na pré-Libertadores, gaúchos e goianos protagonizaram 45 minutos de muita movimentação no Beira-Rio. Jogando em casa, o Colorado assustou primeiro em duas tentativas seguidas de Yuri Alberto. Enquanto pelo lado atleticano, Rickson e Montenegro pararam no goleiro Marcelo Lomba. Aos 24, o camisa 9 do Dragão chegou de novo, mas dessa vez acertou o poste. Na resposta rápida, o Inter voltou a levar perigo com Yuri Alberto. Até que, aos 32, o atacante colorado teve mais uma oportunidade e, após cruzamento na área, completou de peito para o fundo das redes: 1 a 0. No embalo do gol, o time da casa quase fez o segundo com Taison. Mas, passados os 40 minutos, o Atlético foi para pressão final e em dois minutos conseguiu a virada. Na marca dos 44, Baralhas acertou um belo chute de fora da área para deixar tudo igual. E, aos 46, Arnaldo cruzou na medida para Janderson fazer 2 a 1. No segundo tempo, tentando o empate, o Internacional teve o controle da posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar no ataque. Palacios tentou duas vezes, mas esbarrou tanto na falta de pontaria quanto no goleiro adversário. Aos 26, Yuri Alberto apareceu de novo para o Colorado e também não conseguiu furar o bloqueio atleticano. Do outro lado, o Willian Maranhão quase marcou o terceiro do Dragão. Mas o placar seguiu sem novas alterações. Fonte: CBF