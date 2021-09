Atlético empata com o Cuiabá

No Antônio Accioly, em Goiânia, Dragão e Dourado empatam sem gols em confronto realizado na noite de domingo (26)

Atlético-GO recebe o Cuiabá pela 22ª rodada do Brasileirão Assaí - Créditos: Heber Gomes/AGIF

Placar empatado no último jogo da 22ª rodada do Brasileirão Assaí. Em partida realizada na noite deste domingo (26), Atlético-GO e Cuiabá empataram sem gols no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Com o resultado, a equipe do Dragão fica em 12º lugar, com 27 pontos. Já o Dourado é o 10ª, somando 29 pontos.

O jogo

A etapa inicial foi movimentada em Goiânia, mas sem gols. Os dois times dividiram a posse de bola nos primeiros 45 minutos, mas o Dragão conseguiu transformá-la em mais finalizações no duelo. As principais chances do Rubro-Negro foram protagonizadas por André Luís, em bonito voleio, em que a bola foi por cima e João Paulo, que obrigou Walter a operar bonita defesa após pancada de canhota.

O Dourado teve suas oportunidades de marcar com Élton, que parou na bela intervenção do goleiro Fernando Miguel, e Auremir, em finalização à esquerda do gol. O Dragão finalizou mais vezes, porém não conseguiu inaugurar o marcador apesar da superioridade ofensiva.

No segundo tempo o Atlético-GO seguiu com o controle da bola, porém o ímpeto ofensivo diminuiu e a equipe teve poucas chances de gol. As melhores oportunidades foram com João Paulo, que finalizou de bicicleta sobre o gol, e com Zé Roberto, em chute forte que saiu por cima da meta adversária. Já o Cuiabá adotou uma postura mais reativa, porém não conseguiu colocar velocidade nos contra-ataques. Com isso, o placar se manteve sem gols até o fim.

