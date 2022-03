Atleta aparecidense é convocada para seleção brasileira de basquete para cadeirantes

Cintia Carvalho vai participar de treinos preparatórios para Copa das Américas que será realizada em junho na Capital paulista Mais uma atleta da Aparecidense foi convocada para Seleção Brasileira de basquete em cadeira de rodas. Cintia Carvalho, 36 anos, que já autuou com a ‘amarelinha’ em várias competições, irá integrar o elenco nacional da modalidade, em São Paulo, para um período de treinamentos entre 15 e 21 de maio. Cintia Carvalho, que está na Aparecidense há dois anos, coleciona convocações e títulos. Em 2007, foi convocada pela primeira vez para os Jogos Parapan-Americanos, no Rio de Janeiro. Depois, serviu à seleção no Parapan no México, em 2011, Paralimpíadas de Londres, em 2012, Campeonato Mundial, em 2014, e Parapan de Toronto, em 2015 A ala, que antes de jogar pela Aparecidense atuou pelo All Star Rodas, do Pará, e Valquírias, de Minas Gerais, conquistou o Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas 10 vezes, é campeã da Copa das Américas e medalhista de bronze nos parapan-americanos de Guadalajara e Toronto. No Centro de Treinamento Paralímpico, o técnico Rogério Alípio Pinheiro vai intensificar a preparação do time para a Copa das Américas, que será realizada em julho na Capital paulista. Além de Cinthia Carvalho, outras 14 jogadoras de várias equipes brasileiras foram convocadas para o período de treinamentos. “A convocação representa reconhecimento; isso mostra que eu posso somar com a Seleção Brasileira. É muito gratificante ser convocada e saber que você tem potencial para representar nosso País em diversas competições. Ao longo de 16 anos no basquete, eu sempre me dediquei ao máximo nos treinamentos”, diz Cintia Carvalho. Após o período de treinamentos, o técnico da Seleção Brasileira irá convocar 12 atletas para Copa das Américas. “Minha expectativa é ficar entre as 12 atletas, que serão convocadas para Copa das Américas. Depois, se Deus permitir, é focar no objetivo que é ganharmos a competição”, projeta a jogadora. “O trabalho feito com o basquete em cadeira de rodas pela Aparecidense, que recebe apoio da gestão municipal, é referência. Tanto no masculino quanto no feminino vários atletas já foram convocados para Seleção Brasileira. Em Aparecida de Goiânia, valorizamos todas as modalidades esportivas e também o esporte paralímpico”, lembra o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Gerfeson Aragão.