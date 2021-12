Artistas aparecidenses tem até 3ª feira para recorrer apoio emergencial

Os trabalhadores da cultura que fizeram inscrição para o Edital 04/2021 da Lei Aldir Blanc Aparecida poderão consultar o resultado da fase preliminar de habilitação no dia 29, segunda-feira. Aqueles que não foram habilitados, tem até a terça-feira, 30, para recorrer o direito ao benefício. Conforme o Edital, no Item. 8.6, o pedido de recurso, no anexo 6, deve estar devidamente assinado de próprio punho pelo candidato e deve ser encaminhado pelo e-mail: [email protected].Clique aqui para baixar o formulário de pedido de recurso da fase de habilitação.Baixar Considerando o princípio da competitividade e do interesse público, o resultado que seria divulgado nesta sexta-feira, 27, necessitou ser alterado no cronograma do Edital em virtude da grande quantidade de inscrições recebidas no período de prorrogação das inscrições. A fase de habilitação é eliminatória. “Nós temos o compromisso com a classe artística e cultural de Aparecida, por isso, é importante que o participante confira se está entre os não habilitados no site www.aldirblancaparecida.com.br para que não percam tempo e entrem com o recurso”, destacou o secretário de Cultura, Avelino Marinho.