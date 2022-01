Aparecidense faz 3x2 no Petrolina-PE

Camaleão vence a primeira e chega a 4 pontos na Copinha. Dragão está classificado Os três gols da Aparecidense foram feitos por Diogo, enquanto Cristhian e Kinho descontaram para o Petrolina. QUE VIRADA!@AA_Aparecidense vê o @PetrolinaSFC abrir dois de vantagem, mas com um hat-trick de Diogo Oliveira na reta final da partida, o Camaleão buscou a virada e garantiu a vitória após este golaço de peixinho! Que jogaço!#Copinha22

📽️Elevensports pic.twitter.com/Ig3L6t37i9 — Copinha (@Copinha) January 9, 2022 Com o resultado, a Aparecidense chegou a 4 pontos e ainda tem chances de se classificar para a segunda fase, dependendo do outro jogo. Já o Petrolina, que soma apenas 3 pontos, fica sem chances. Dragão está na 2ª fase Pela 2ª Rodada da 1ª Fase da 52ª Copa São Paulo/2022, o Atlético goleou o Mauaense (SP) por 4x1, de virada, dia 7 de janeiro, pelo Grupo 27 na cidade de Mauá, classificando-se assim à 2ª Fase da Copa com uma rodada de antecipação. Os gols rubro-negros goianiense foram assinalados por Jean Carlos, Daniel, João Lucas e Diego. Daniel chega à marca de 3 gols na Copa. O Atlético ultrapassa a 1ª Fase da Copa São Paulo pela 4ª vez, 2ª consecutiva, uma vez que em 2021 não foi realizada em função da pandemia, repetindo 2017, 2018 e 2020. Outros resultados de domingo: Aparecidense 3 x 2 Petrolina

Taquarussú 0 x 7 Velo Clube

Chapadinha 1 x 1 Nova Iguaçu

União ABC 0 x 5 Novorizontino

Taubaté 0 x 2 Botafogo

Mixto 1 x 3 Castanhal-PA

Comercial 1 x 2 Criciúma

União de Iacanga 0 x 1 Santa Cruz

XV de Jaú 1 x 0 Grêmio

Falcon 2 x 1 São Carlos

São-Carlense 0 x 1 América-MG Com informações da Agência Brasil e FGF