Aparecidense vence Cianorte e vai às quartas de final da Série D

O Aparecidense-GO está nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro após vitória por 1 a 0, no início da noite deste sábado (2), contra o Cianorte-PR. O zagueiro WesleY Matos marcou, de cabeça, o gol da classificação aos 15 minutos da etapa final, no jogo de volta das oitavas, no estádio Aníbal Batista de Toledo, na cidade de Aparecida de Goiânia, transmitido pela TV Brasil.. O clube, fundado há 36 anos, ficou a dois jogos de conquistar seu primeiro acesso à Série C. O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio, mas as equipes criaram pouco, e não houve chances reais de gols. Na volta do intervalo, o Aparecidense voltou colando pressão, que resultou no gol aos 15 minutos, após cruzamento de David da esquerda, na medida para Wesley Matos subir mas alto que a zaga adversária e cabecear com estilo para o fundo das redes, sem chances para o goleiro Sílvio. Após inaugurar o marcador, o Camaleão recuou as linhas de marcação, e o Cianorte foi para cima em busca do empate, a fim de levar a decisão da vaga para os pênaltis. Na garra, o Leão do Vale quase igualou o placar, aos 39 minutos, com uma bomba de Samuel de fora da área, do lado esquerdo. Depois, aos 47, Rodrigo desperdiçou uma cobrança de falta, chutando direto para fora. Mas apesar do esforço, o Camaleão soube administrar o placar e assegurou a classificação para a próxima fase. Outros classificados Mais duas equipes carimbaram o passaporte às quartas neste sábado (2). O Uberlândia, que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, perdeu hoje fora de casa para o Joinville, por 2 a 1, mas mesmo assim se classificou com triunfo nos pênaltis, por 3 a 1. O Caxias também avançou ao ganhar por 2 a 0 o União Rondonópolis,pelo mesmo placar do primeiro jogo das oitavas: 2 a 0. Fonte: Agência Brasil