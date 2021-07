Aparecidense empata com União e deixa escapar a liderança

Camaleão começou atrás, mas empatou com Robert, aos 28 do segundo tempo e ficou com 12pontos, na segunda colocação. O União de Rondonópolis também chega às 12 pontos. O tira-teima entre as duas equipes será no próximo domingo, 25, em Mato Grosso. Fixa técnica Local: Estádio Aníbal Batista de Toledo (Aparecida de Goiânia). Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ). Assistentes: Edson Antônio (GO) e Tiego dos Santos (GO). Renda: portões fechados ao público em função da pandemia do coronavírus. Cartão amarelo: Neneca (U). Gols: Deivisson Pikachu 6’ e Robert(1)/(3) (A) 28’ do 2º tempo. Aparecidense: Pedro Henrique(7)/(26), Rafael Cruz(5)/(22), Lucas Gazal(4), Wesley Matos(7) e Rodrigues(7)/(18) (Pedro Marinho(7)); Bruno Henrique(7)/(25) (David de Souza(6)), Adriel(7), Rafa Marcos(5) (Caio Mascarenhas(3)) e Rodriguinho(7)/(26); Lelo(7) (Elias(6)) e Robert(5)/(19). Técnico: Thiago Carvalho(7)/(27). União (MT): Neneca, Odail Júnior, Ruan Bahia (Miro), Michel e Willian; Odair Júnior, Tom, Vinícius Matheus e Eltinho (Lucão); Deivisson Pikachu (Josué) e Adriano Peixinho (Gharib). Técnico: Adielson Soares (auxiliar técnico)/Odil Soares impossibilitado. Com informações da FGF

Camaleão começou atrás, mas empatou com Robert, aos 28 do segundo tempo e ficou com 12pontos, na segunda colocação. O União de Rondonópolis também chega às 12 pontos. O tira-teima entre as duas equipes será no próximo domingo, 25, em Mato Grosso. Fixa técnica Local: Estádio Aníbal Batista de Toledo (Aparecida de Goiânia). Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ). Assistentes: Edson Antônio (GO) e Tiego dos Santos (GO). Renda: portões fechados ao público em função da pandemia do coronavírus. Cartão amarelo: Neneca (U). Gols: Deivisson Pikachu 6’ e Robert(1)/(3) (A) 28’ do 2º tempo. Aparecidense: Pedro Henrique(7)/(26), Rafael Cruz(5)/(22), Lucas Gazal(4), Wesley Matos(7) e Rodrigues(7)/(18) (Pedro Marinho(7)); Bruno Henrique(7)/(25) (David de Souza(6)), Adriel(7), Rafa Marcos(5) (Caio Mascarenhas(3)) e Rodriguinho(7)/(26); Lelo(7) (Elias(6)) e Robert(5)/(19). Técnico: Thiago Carvalho(7)/(27). União (MT): Neneca, Odail Júnior, Ruan Bahia (Miro), Michel e Willian; Odair Júnior, Tom, Vinícius Matheus e Eltinho (Lucão); Deivisson Pikachu (Josué) e Adriano Peixinho (Gharib). Técnico: Adielson Soares (auxiliar técnico)/Odil Soares impossibilitado. Com informações da FGF