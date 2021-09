Aparecida vacina pessoas de 17 e de 70 anos nesta quarta-feira

Saúde inicia primeira dose nos adolescentes e faz a aplicação da dose reforço em idosos acima de 70 anos. Município possui 10 pontos destinados à imunização com funcionamento de segunda a sábado, para 1ª e 2ª dose, e agora dose de reforço, conforme estoque de vacinas

A Prefeitura de Aparecida entra em uma nova fase da Campanha Vacinação contra a covid-19 e inicia a imunização dos adolescentes. Nesta quarta-feira, 15 de setembro, todos com 17 anos ou mais já podem receber a 1ª dose em oito postos espalhados pela cidade. Na hora de receber o imunizante é necessário apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço.

Assim, a partir desta quarta-feira, os jovens nessa faixa etária podem procurar, sem necessidade de agendamento, o drive-thru da Cidade Administrativa, das 8 às 18 horas. Quem preferir receber o imunizante nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Anhambi, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imunização, precisa agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso pode ser feito pelo site da Prefeitura (aparecida.go.gov.br). As vagas para as pessoas com mais de 17 anos serão liberadas ainda hoje, a partir das 17 horas.

A Prefeitura realizará ainda a imunização de adolescentes com menos de 17 anos que se enquadrem nos seguintes grupos: gestantes e puérperas, pessoas com deficiência e jovens que estejam em cumprimento de medida socioeducativa. Neste último caso, a vacinação será in-loco, com as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) visitando os centros de internação. Grávidas e adolescentes em pós-parto (até 45 dias), bem como as pessoas com deficiência precisam comprovar a situação.

“É mais um grande passo que Aparecida está dando para superarmos a pandemia. Os adolescentes estavam ansiosos, nós também, e agora chegou o momento. Quero ver todos a partir de 17 anos procurando um de nossos postos para receber a vacina. Para os adultos que já poderiam ter ido, mas ainda não receberam o imunizante, fica o chamado: corram! A vacina salva vidas e pra quem quem espera pode ser tarde demais, infelizmente”, afirmou o prefeito Gustavo Mendanha.

Dose de reforço dos 70+

Amanhã, 15, inicia também a aplicação da dose reforço (Terceira dose) para a população em geral, acima de 70 anos, em todos os nove postos que já aplicam a segunda dose: drive-thru do Aparecida Shopping e do Centro de Especialidades, UBS´s dos setores Andrade Reis, Anhambi, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central de Imunização. Segundo estimativa da SMS, mais de 20 mil pessoas nessa faixa etária já receberam duas doses da vacina ou dose única e estão aptas para serem imunizadas com o reforço.

Para esse grupo receber a terceira dose do imunizante será necessário respeitar o intervalo de seis meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independente da vacina aplicada. Os acamados não precisam entrar em contato novamente com a Central de Imunização para agendar a aplicação do reforço. A SMS fará esse controle.

Dose de reforço dos imunossuprimidos

As pessoas com alto grau de imunossupressão também deverão receber a terceira dose a partir de amanhã, nos nove postos citados acima. Nesses casos, o intervalo para a dose de reforço deverá ser de 28 dias após a última dose do esquema básico, também independentemente da vacina aplicada.

Para facilitar o acesso, na quinta e sexta, 16 e 17 de setembro, a SMS visitará as clínicas de hemodiálise da cidade, onde muitos recebem atendimento. A imunização das pessoas vivendo com HIV ocorrerá das 8h30 às 16 horas, no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) do município, localizado no Centro de Especialidades.

Tipo de vacina usada na dose de reforço

Sobre o tipo de vacina indicado para a terceira dose, a coordenadora de Imunização da SMS, Renata Cordeiro, explica que ela poderá ser diferente daquelas aplicadas na primeira e segunda vez: “A recomendação é que a vacina a ser utilizada como terceira dose seja, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro, ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral. Isto é, poderá ser da Pfizer, Janssen ou AstraZeneca, independentemente de qual tenha sido administrada até então”.

Quem são os imunossuprimidos

São considerados desse grupo as pessoas com imunodeficiência primária grave; em quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3; pessoas que fazem uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias; pessoas que fazem uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em hemodiálise; pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

Segunda dose

A aplicação da segunda dose segue normalmente na cidade. O serviço está disponível nos drives do Aparecida Shopping e do Centro de Especialidades e na Central de Imunização, das 8 às 18 horas. As UBS’s dos bairros Anhambi, Cardoso, Andrade Reis, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim também oferecem o reforço do imunizante, das 8 às 16 horas. Para receber a dose de reforço em qualquer um desses locais não é necessário agendar, basta respeitar a data prevista no cartão de Vacinação e no dia programado apresentá-lo, juntamente com documento de identidade e CPF ou Cartão SUS.