Aparecida vacina pessoas com 18 anos nesta quinta-feira

A vacinação contra a covid-19 em pessoas acima de 18 anos em Aparecida, continua nesta quinta-feira, 2 de setembro. A cidade recebeu nova remessa de vacinas contendo 6.996 doses para primeira aplicação e 23.420 de segunda dose, além de 354 doses para reforço da vacina em idosos institucionalizados, ação que foi iniciada nesta manhã e segue até o fim da semana. Para receber a primeira dose do imunizante contra a covid-19, o morador de Aparecida deve apresentar documento pessoal de identidade, comprovante de endereço e cartão SUS.

Entre os postos de vacinação da 1ª dose estão o drive-thru da Cidade Administrativa, com livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento, com funcionamento das 8h às 18h; as cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim com funcionamento das 8h às 16h, mediante agendamento; e a Central de Imunização, das 8h às 18h. As vagas para agendamento no aplicativo Saúde Aparecida são liberadas sempre por volta das 17h.

E a partir desta quinta-feira, 2 de agosto, o drive-thru do Centro de Especialidades passa a funcionar exclusivamente para aplicação da segunda dose contra a Covid-19. No local, serão oferecidas vacinas de todos os laboratórios. O atendimento não tem necessidade de agendamento e com funcionamento de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados até às 17h. A aplicação da segunda dose ocorre também nas cinco unidades de saúde habituais das 8h às 16h, na central de Imunização e no drive no estacionamento do Aparecida Shopping, ambos das 8h às 18h, sem necessidade de agendamento.

“Agora são sete postos de vacinação para a primeira dose e oito para segunda dose. A mudança ocorreu após avaliação dos dados da população da cidade que já recebeu ao menos uma dose, que é de 80%. E agora, com essa ampliação, o objetivo é descentralizar e garantir que todos recebam a segunda dose, completando o esquema vacinal, ficando então protegidos contra a covid-19”, comentou a Coordenadora de Imunização da SMS, Renata Cordeiro.

Horário de funcionamento e endereços dos postos de 1ª e 2ª dose: