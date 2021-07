Aparecida vacina 1ª dose para 43 anos

1ª dose da vacina será aplicada na população com idade acima de 43 anos e também nos grupos prioritários do PNI Com a chegada, nesta tarde, de mais 14.790 doses de vacinas para a primeira aplicação enviadas pelo Ministério da Saúde (MS) e distribuídas pelo governo estadual, amanhã, sexta-feira, 02 de julho, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia continua vacinando contra a Covid-19 a população com 43 anos de idade ou mais sem comorbidades. Continuam sendo vacinados, ainda, todos os pertencentes aos grupos prioritários previstos no Programa Nacional de Imunizações (PNI) e os profissionais de imprensa. Sendo assim, a vacinação continuará, sem necessidade de agendamento, nos drive-thrus da Cidade Administrativa Maguito Vilela e do Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança, das 8h às 18h. Os profissionais de imprensa são imunizados somente nos dois drives. A população também pode receber o imunizante com hora marcada agendando pelo site da Prefeitura (aparecida.go.gov.br) ou pelo aplicativo Saúde Aparecida. Nesse caso, há seis opções de locais para receber a vacina através do agendamento: nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imunização. As vagas já foram lançadas no aplicativo no final da tarde desta quinta-feira, 01. Segunda dose A aplicação da 2ª dose também segue normalmente na cidade. Quem já estiver com o prazo adequado para receber o reforço, na data prevista no cartão, deve procurar o drive-thru do Aparecida Shopping, de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 17h. A SMS recebeu nesta quinta 9 mil doses para a aplicação de reforço. Além disso, o serviço está disponível nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Para receber a segunda dose da vacina não é necessário agendar. Basta apresentar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação. Se a dose 2 for da Coronavac, a aplicação ocorre exclusivamente no drive-thru do Aparecida Shopping e na Central Municipal de Imunização. Regras da vacinação dos grupos PNI Confira abaixo as regras de vacinação contra a covid-19 dos grupos prioritários atendidos pela Prefeitura. Eles continuam sendo imunizados normalmente, inclusive neste sábado, concomitantemente com a população da faixa etária dos 43 anos.

