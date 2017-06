Aparecida Shopping é inaugurado no Centro da cidade com festa

Aparecida Shopping abre suas portas para a população aparecidense

“Hoje Aparecida ganha um grandioso presente. E é com muita emoção que participo desta inauguração”, disse o Prefeito Gustavo Mendanha durante a entrega do Aparecida Shopping. Recordando sua infância de brincadeiras no mesmo local, que antes abrigava uma fábrica abandonada. A inauguração foi realizada na manhã desta terça-feira, 27 com grande festa para a população aparecidense.

O empreendimento teve o investimento de R$ 250 milhões, sendo R$ 150 milhões oriundos do grupo investidor do qual fazem parte Saga Malls, Mará Participações e JC Distribuição. O restante do valor foi destinado pelos lojistas. Durante a obra, o Aparecida Shopping gerou 1,5 mil empregos diretos e mais 3 mil indiretos. Agora, com a inauguração, serão 2 mil novos empregos.

Obra

“Após dois anos de construção, o Aparecida Shopping chega para atender a demanda da cidade, que possui 550 mil habitantes. Aparecida merecia um empreendimento desse porte no coração da cidade”, enfatizou Fernando Maia, presidente da Saga Malls e membro do grupo empreendedor.

A cerimônia oficial começou com um café da manhã para convidados e imprensa. Estiveram presentes os representantes do grupo investidor: Fernando Maia, da Saga Malls; José Costa, da JC Distribuição o empresário José Carlos Vieira, e Antônio Luís dos Santos Barros, da Mará Participações.

Também estiveram presentes, o Governador do Estado, Marconi Perillo, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela. Os deputados federais e estaduais, Daniel Vilela, João Campos e Marlúcio Pereira, vereadores municipais e secretários. Lojistas e outros representantes do mercado de varejo.

Funcionamento

Cerca de 70 lojas já estão com as portas abertas incluindo cinema da rede Cineflix, parque de diversões com brinquedos eletrônicos, academia e grandes marcas. Riachuelo, Lojas Americanas, Fujioka, O Boticário e Inovar Cosméticos, Kazzu Azzee, Cacau Show, entre outras.

Na área de alimentação há diferentes opções de refeições e lanches para todos os gostos. Burger King, Spoleto, Subway, Giraffas, Bob´s, Komiketo, QG Pastéis, Cantinho do Chopp, Lug’s Franchising, Milk Shake Mix, Patroni, Tio Bákinas, Vita +, Bellasco, Fogão Goiano, Galo Branco e Max Sushi. São seis cafeterias, que também servem lanches: Açaí Fruto do Brasil, Choppers Café, Don Reis, Safra Studio Café, Spuntini Café, Tapiocaria Mandacaru.

O estacionamento, que possui mais de 1.000 vagas e uma parte coberta, terá preço especial de inauguração: R$ 2 para carros e R$ 1 para motos para até quatro horas de permanência e R$ 0,50 por hora adicional. O destaque é também para a promoção da hora do almoço: das 11h30 às 14h30, R$ 1 para todos os veículos nesse período.

Estrutura

Com ótimo acesso, próximo à Prefeitura, ao Fórum e à Igreja Matriz, o Aparecida Shopping está localizado na Av. Independência, uma das principais avenidas, na região do centro da cidade. O endereço também é de fácil acesso à BR-153 e aos grandes polos industriais de Aparecida de Goiânia, oferecendo amplas vias de entrada para o público.

São 48 mil m² de área construída com capacidade para 180 lojas, 27 mil m² de área bruta locável (ABL) no total. Nesta primeira fase 21 mil m² de ABL com capacidade para 125 lojas. O fluxo estimado é de 600 mil consumidores por mês, movimentando mais de R$ 200 milhões por ano. Em breve, um Vapt Vupt passará a funcionar e aumentar ainda mais a movimentação de pessoas no centro de compras.

O ambiente do shopping é todo climatizado. Os clientes poderão, ainda, usufruir de carregadores de celular e cobertura integral de rede de wifi. Serão oferecidos também atendimento de qualidade, carrinho de bebê, fraldário, bicicletário e alameda de serviços.

“Aparecida de Goiânia é uma das poucas cidades no Brasil com esse tamanho e com essa pujança. Mas que não tinha um shopping para chamar de seu. Agora mudamos essa realidade. A importância do shopping é resgatar o Centro de Aparecida, gerando um maior crescimento para a região. Trazer mais empregos e mais oportunidades de comércio,”, finalizou Gustavo.