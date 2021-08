Aparecida seria 2ª Etapa do Circuito Centro-Oeste de Rugby

No sábado,7, e domingo,8, Aparecida de Goiânia sedia a 2ª Etapa do Circuito Centro-Oeste de Rugby. A competição vai definir os times campeões nas modalidades masculino e feminino acima de 18 anos e contará com a participação de aproximadamente 100 atletas de oito equipes diferentes.

Organizada pela Federação Cerrado de Rugby, o evento conta com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Semel) e tem como objetivo divulgar a modalidade na cidade. Os times inscritos são de Aparecida, Goiânia, Cuiabá-MT e Primavera do Leste-MT.

Além de definir os campeões adultos da modalidade, o circuito também servirá de preparação para a Seleção de Rugby da Região-Centro Oeste.

Jogos da 2ª Etapa Centro-Oeste de Rugby serão realizados no Centro Olímpico Municipal durante final se semana (Foto: Reprodução/Federação Cerrado de Rugby)



“Aos poucos e com segurança, estamos realizando competições em diversas modalidades esportivas em Aparecida, recentemente realizamos um acampamento de taekwondo e, agora, vamos sediar o circuito de Rugby. Aparecida é uma cidade que valoriza o esporte como ferramenta de integração, socialização e também importante para a saúde”, aponta o secretário municipal de Esporte, Gerfeson Aragão.

Rugby

Cada time de rugby é composto por 15 atletas. O objetivo do jogo e marcar pontos conduzindo a bola com as mãos até a marca final do campo adversário, a chamada área de in goal. A bola em formato oval deve ser tocada para os lados ou para trás. Também é possível pontuar chutando a bola sobre o gol adversário em formato de ‘H’ no final do campo.

A modalidade esportiva, que é marcada pelo intenso esforço físico dos jogadores, surgiu na Inglaterra e se popularizou pelo mundo. Hoje, segundo a Federação Cerrado de Rugby, é a 2ª mais praticada no planeta.

Segurança

Todos os jogadores serão testados para Covid 48h antes do início da competição. Além disso, regras de prevenção como uso de máscara antes e após as partidas, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento serão obrigatórios. Para evitar aglomeração será vetada a presença de torcida no Centro Olímpico.