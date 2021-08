Aparecida segue vacinação 18+ por agendamento nesta 2ª

Até a chegada de nova remessa de doses a cidade, os drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades estão com as atividades suspensas. Aplicação da segunda dose ocorre normalmente, sem necessidade de agendamento nos sete postos. A vacinação contra a covid-19 em pessoas acima de 18 anos em Aparecida, continua nesta segunda-feira, 23 de agosto, somente por agendamento no aplicativo Saúde Aparecida. Isso se deve por conta do estoque de doses para primeira aplicação na cidade. Desta forma, a aplicação da primeira dose ocorrerá exclusivamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim e na Central Municipal de Imunização. O acesso à ferramenta pode ser feito também pelo site: aparecida.go.gov.br. As vagas para a imunização de amanhã já foram liberadas e preenchidas. Ao todo foram disponibilizadas 800 doses, conforme a capacidade de cada unidade. A aplicação do imunizante ocorre mediante apresentação de documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço. Os drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades seguem com atividades suspensas nesta segunda, pelo baixo estoque de doses. A Prefeitura aguarda o envio de uma nova remessa de vacinas pelo Ministério da Saúde, distribuídas pela Secretaria Estadual de Saúde, para retomar as atividades nesses postos. Eles funcionam por livre demanda, sem necessidade de agendamento prévio. “Aguardamos um novo envio de doses para ampliar a Vacinação para os oito postos disponíveis e estruturados na cidade”, comentou a Coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Renata Cordeiro. Segunda dose A aplicação da segunda dose segue normalmente nos sete postos de Vacinação, sendo eles o drive-thru do Aparecida Shopping, que funciona das 8h às 18h nos dias de semana. No local, são aplicados o reforço de todas as vacinas (Pfizer, Astrazeneca e Coronavac). Há ainda as cinco UBS’s – Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Veiga Jardim, Andrade Reis e Jardim Florença, que funcionam das 8h às 16h e a Central de Imunização, das 8h às 18h, para aplicação da Dose 2. Não é necessário agendar para receber a segunda dose em nenhum dos postos. “É importante que todos que tomaram a primeira dose e já estão com a data aprazada completa, retorne aos postos para tomar a segunda dose e completar o seu esquema vacinal. Somente com a Imunizacao completa as pessoas ficam protegidas das formas graves da Covid-19, evitando internações”, sublinhou a coordenadora de Imunização, Renata Cordeiro. Renata explica ainda que estão sendo estudadas medidas, junto ao Comitê de Prevenção e Enfrentamento a Covid-19 de Aparecida, para ampliar a cobertura completa da Vacinação na cidade. “Semana passada, por exemplo, iniciamos a aplicação da segunda dose nas indústrias de maior porte do município, aumentando então a cobertura vacinal no município. Pois somente com toda a população com as duas doses poderemos reduzir a circulação do vírus e de suas variantes, como a Delta”.