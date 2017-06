Aparecida recebe Festival Estudantil Temático de Trânsito

O festival será realizado durante o segundo semestre de 2017

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). Aderiu nesta segunda-feira (26), a parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Que irá promover o Festival Estudantil Temático de Trânsito (FETRAN) no município. Criado em 2004 pela PRF. O festival é um projeto de educação para o trânsito que utiliza atividades pedagógicas. Inclui transversalmente o trânsito no cotidiano escolar.

Neste ano, o projeto será desenvolvido em 98 municípios de 18 estados. O projeto contará com a participação de 413 escolas e 241 mil alunos. Em Aparecida de Goiânia, as escolas municipais: Ari Caetano da Costa, Manoel Cabral da Silva, Santo André, O Pequenino e Jardim Bela Vista foram contempladas. O critério utilizado para seleção das escolas de Aparecida foi a proximidade delas com vias públicas. De grande movimentação como a BR 153 e o Anel Viário.

De acordo com o secretário municipal de Educação e Cultura, Rodrigo Caldas, ao todo 2.423 alunos da rede municipal de ensino de Aparecida serão atendidos. 25 professores já receberam treinamento para executar o projeto nas escolas. “Essa parceria com a PRF é fundamental. A SEMEC estará sempre de portas abertas para mais parceiras sérias e comprometidas. A expectativa é que os resultados sejam positivos para que o próximo ano, possamos estender o projeto para mais escolas ,” enfatizou o secretário.

PRF

Segundo o inspetor e chefe do Grupo de Educação Para o Trânsito da PRF de Goiás, Jander Costa, no FETRAN. Estudantes e professores produzem trabalhos com a temática Trânsito, nas modalidades: teatro, maquetes, poesias, danças, músicas, textos, mural, entre outros, valorizando a diversidade escolar e cultural. “Os trabalhos serão apresentados em uma feira temática de trânsito. Que será realizada no final do ano, com o objetivo de integrar a PRF, a escola e a sociedade”, explicou o inspetor.

“O projeto foi desenvolvido por causa da nossa grande preocupação pelos altos índices de acidentes no trânsito. O objetivo é conscientizar as crianças sobre a importância do respeito às leis como forma de evitar acidentes no trânsito e suas terríveis conseqüências. Para isso, temos que começar pelas crianças, pois o princípio de qualquer evolução é na educação”. Destacou a superintendente substituta da Polícia Rodoviária Federal de Goiás, Marcia Rebelo.

Estiveram presentes também na cerimônia de assinatura do termo de adesão do Festival Estudantil Temático de Trânsito. O vereador e secretário de Mobilidade e Defesa Social, Arnaldo Leite, o secretário de Fiscalização e Controle Interno, Einstein Paniago e o vereador Rosildo.