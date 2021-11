Aparecida realiza copa de futebol infantil

Campeonato é realizado em Aparecida desde 2014 e nesta edição contou com a presença de 166 equipes do Brasil e uma do Equador

O Estádio Anníbal Batista de Toledo em Aparecida foi o palco das dezenas de partidas que marcaram a final da 7ª edicação do Campeonato de Futebol Infanto-Juvenil Go Cup. A competição reúne milhares de atletas mirins, onde em cinco dias, mostram o melhor do futebol dentro e fora dos gramados. E as crianças deram um show a parte nesta edição que marcou a retomada do campeonato, parado desde o início da pandemia.

Seguindo todos os cuidados, as partidas tiveram início às 9h e seguiram até às 16h com as finais das categorias sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13 e sub-14 das divisões ouro e prata. O prefeito de Aparecida e o vice-prefeito Vilmar Mariano, estiveram presentes e entregaram o troféu para o Iate Clube Brasília, que ficou em segundo lugar na categoria ouro do sub-9. Luca Navarrete ficou contente com a participação de seu time na competição. “A gente deu nosso melhor esse ano e se Deus quiser ano que vemos ser campeões”, disse o jogador mirim.

Durante toda a semana os jogos foram realizados no Complexo Esportivo Cabo Verde, conhecido como Gramados no Setor Bela Morada em Aparecida. O vice-prefeito enalteceu as crianças pela participação no campeonato. “Criança gosta de futebol e podemos ver a alegria deles ao entrarem em campo, defenderem ou fazerem um gol. Todos que aqui estiveram, ganhando ou perdendo, estão de parabéns”, comentou Vilmar Mariano que, junto com o prefeito Gustavo Mendanha, deu o ponta pé inicial em algumas partidas decisivas e entregou medalhas aos primeiros e segundos colocados.

Para o coordenador do Go Cup, Roberto Faria, a retomada do campeonato é um motivo de muita alegria. “Estamos felizes em poder realizar o Go Cup novamente depois de um momento difícil que passamos com a covid-19 e estamos honrados por voltar a Aparecida, uma cidade que nos recebe tão bem desde 2014”, disse ele que completou: “Neste ano tivemos um número menor de equipes, mas ainda trouxemos 166 equipes de 16 diferentes estados e uma do Equador. A retomada foi um sucesso e em abril do ano que vem estaremos de volta com a 8ª edição”, sublinhou Roberto.

O coordenador do Go Cup ressaltou que antes de ser um campeonato, o evento é educativo e também uma vitrine para o futebol profissional. “Aqui a gente tem o objetivo principal de tirar as crianças das ruas, das drogras através do esporte. Tivemos aqui 2 mil crianças e antes de ser um campeonato, o Go Cup é uma ação inclusiva e educativa. É pra saber ganhar, saber perder, tratar bem os colegas dos times opostos. Revelar jovens talentos é só uma consequência de tudo o que as crianças podem tirar deste campeonato”, finalizou ele.