Aparecida promove lives sobre a prevenção do suicídio

Serão três lives transmitidas pelo Instagram da Prefeitura de Aparecida nos dias 1, 15 e 21 de setembro, abertas para todos os interessados e com tradução simultânea para linguagem de Libras. Considerado um tema essencial para a Saúde, o suicídio é uma das principais causas de morte no mundo Em alusão ao Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio e simbolizado por um laço da referida cor, a Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS) promove, dentre outras ações, três lives transmitidas pelo Instagram da Prefeitura de Aparecida direcionadas a profissionais da rede e abertas para toda a comunidade. Nas transmissões, iniciadas amanhã, quarta-feira, 1º de setembro, às 20h, profissionais vão debater amplamente o suicídio, que é uma das principais causas de morte em todo o mundo segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). “É essencial jogar luz sobre esse assunto e tratá-lo com rigor científico e espírito humanitário. O documento “Suicide worldwide in 2019” sobre o tema em todo o mundo foi publicado pela OMS e demonstra que, anualmente, mais gente morre por suicídio do que por HIV, malária, câncer de mama, guerras e outros fatores. Apenas em 2019, mais de 700 mil pessoas no planeta tiraram a própria vida”, argumenta o secretário de Saúde Alessandro Magalhães. A coordenadora de Saúde Mental, Carolina Fioravante Sartori, informa que o Setembro Amarelo é fruto de uma união de forças: ele foi deflagrado no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) no mês do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, 10 de setembro. A data foi criada pela OMS juntamente com a Associação Internacional para Prevenção de Suicídio e a Federação Mundial para Saúde Mental. Debate indispensável “Esse tema é vital. O Ministério da Saúde (MS) aponta que, em 2018, tivemos 13.463 mortes por suicídio no Brasil, e, de 2009 a 2018, 115.072 tiraram a própria vida no País. E agora, em meio à maior crise sanitária mundial dos últimos 100 anos, precisamos, mais do que nunca, e não apenas durante o Setembro Amarelo, debater e orientar as pessoas sobre as angústias, os adoecimentos, a fragilidade mental e a exaustão que têm acometido tanta gente”, destaca Carolina Sartori. Nesse sentido, “as lives têm o objetivo de alertar a população e apresentar possíveis estratégias de proteção e cuidado para profissionais. Queremos ajudar mulheres e homens a enfrentar tempos tão difíceis com mais segurança e ressaltar que a Saúde Pública tem estrutura e pessoal aptos a acolher e a tratar as pessoas”, expressam Dariel Machado e Fernando Assunção, ambos coordenadores do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Bem-Me-Quer, localizado no Setor Anhembi. Dariel Machado, que também é um dos organizadores das lives, salienta que as transmissões visam alcançar a maior quantidade de pessoas possível: “Dada a relevância do tema, usamos essa estratégia das lives para atender às restrições impostas pela pandemia, mas, sobretudo, para ampliar o debate não apenas para os profissionais do setor, mas para todos os interessados”. Confira as lives que serão transmitidas, sempre às 20h e no Instagram da Prefeitura de Aparecida: Lives “Saúde Mental em Foco” 1º de setembro: “Rompendo o Silencio e Preservando Vidas” Palestrante: Médico psiquiatra Antônio Mendes Mediadora: Musicoterapeuta Kelly Dantas Intérprete de Libras: Marcus Galvão 15 de setembro de 2021: “Saúde Mental: O que você Precisa Saber” Palestrante: Médico psiquiatra Lucas Mattos Mediadora: Musicoterapeuta Kelly Dantas Intérprete de Libras: Marcus Galvão 21 de setembro de 2021: “O cuidado em Saúde Mental às Minorias” Palestrante: Psicólogo Mayk Diego Gomes da Glória Machado Mediadora: Musicoterapeuta Kelly Dantas Intérprete de Libras: Marcus Galvão