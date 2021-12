Aparecida oferece 221 vagas de emprego

Entre as vagas ofertadas pelo SIME estão oportunidades para Movimentador de mercadoria, repositor de mercadorias, motorista entregador, auxiliar administrativo, assistente de vendas, carreteiro (motorista de caminhão-carreta), frentista, vendedor interno e auxiliar de produção A Prefeitura de Aparecida, por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME), tem ofertado centenas de oportunidades de trabalho toda semana. Nesta segunda-feira, 29 de novembro, estão disponíveis 221 vagas de emprego. A Secretaria Municipal do Trabalho é a responsável por captar as vagas das empresas e colaborar com o processo de seleção dos interessados. Para concorrer às vagas, o trabalhador interessado deve agendar atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Basta acessar o site http://trabalho.aparecida.go.gov.br/. O candidato deve clicar em Vagas de emprego, selecionar a vaga que deseja, clicar em Quero me candidatar, onde será encaminhado para a janela de agendamento. Em seguida, deve selecionar o código Nº 60 – Vagas De Emprego No Sistema Municipal de Emprego e o local de atendimento presencial. No dia e horário agendados, o interessado nas vagas de emprego deve comparecer a uma das três unidades do SAC: na Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela (Avenida Gervásio Pinheiro, setor Solar Central Park – térreo); na do Parque Flamboyant (Avenida Bela Vista, s/n, Praça João Natal de Almeida – CEU das Artes – Parque Flamboyant); e no SAC do Parque Veiga Jardim (situado na Avenida Escultor Veiga Vale, em frente ao terminal de ônibus). O trabalhador deve apresentar os seguintes documentos pessoais: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato. Caso exista vaga disponível no seu perfil, o trabalhador receberá uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista de emprego na empresa contratante. Se não encontrar a vaga, o interessado pode acessar o site novamente e agendar uma nova busca presencial, pois as oportunidades são atualizadas diariamente pela Central de Captação de Vagas. Informações pelo telefone 3238-6774. Além disso, a Prefeitura de Aparecida também está disponível para os empresários que buscam mão de obra para suas empresas. O número de WhatsApp disponível para cadastrar vaga de emprego é (62) 9 9194-3491. Confira a relação de vagas disponíveis nesta semana: 30 Movimentador de mercadoria 20 Motorista entregador 20 Repositor de mercadorias 17 Vendedor interno 10 Auxiliar administrativo 10 Frentista 8 Assistente de vendas 7 Auxiliar de produção 7 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 6 Auxiliar de logística 6 Carga e Descarga 5 Motorista de caminhão 5 Operador de transpaleteira 4 Motorista 3 Auxiliar Administrativo Financeiro 3 Auxiliar de cobrança 3 Auxiliar de deposito 3 Auxiliar de marketing 3 Consultor de vendas 3 Jardineiro 3 PCD 2 Analista financeiro (instituições financeiras) 2 Balanceiro 2 Encarregado de expedição 2 Entregador de farmácia 2 Estagiário 2 Mecânico de veículos pesados 2 Pedreiro 2 Porteiro 2 Promotor de vendas 2 Supervisor de contas a pagar 2 Zelador de edifício 1 Ajudante de cozinha 1 Analista Contábil 1 Analista de controladoria 1 Analista de logística 1 Analista de relacionamento 1 Analista de suporte computacional 1 Analista de transporte 1 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de expedição 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de recursos humanos 1 Auxiliar Financeiro 1 Conferente de mercadoria 1 Consultor Comercial 1 Copeiro 1 Costureira em Geral 1 Encarregado de obras 1 Gerente administrativo 1 Gerente de produção 1 Jovem aprendiz 1 Recepcionista, em geral 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Torneiro mecânico