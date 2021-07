Aparecida mantém vacinação para 32 anos nesta 2ª feira

Os moradores da cidade que estão na faixa etária podem procurar os dois drives-thru sem agendamento ou agendar o atendimento em um dos seis postos fixos. Aplicação da 2ª dose também continua no Aparecida Shopping e nos seis postos fixos A prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), continua a vacinação contra a Covid-19 na cidade. Nesta segunda-feira, 26, a população da faixa etária acima dos 32 anos e os membros dos grupos que ainda estão sendo vacinados, podem procurar os oito postos de vacinação para aplicação da primeira dose contra a covid-19. Entre os postos são dois em formato drive-thru, sendo um no Centro de Especialidades no Jardim Boa Esperança e o outro na Cidade Administrativa Maguito Vilela no Setor Solar Central Park. Os outros seis postos são as cinco Unidades Básicas de Saúde e a Central de Imunização. A aplicação do imunizante ocorre mediante apresentação de documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço. Há a opção de agendar a vacinação ou ser imunizado sem precisar marcar dia e horário. Os drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades funcionam das 8 às 18 horas de segunda a sexta-feira e até às 17h aos sábados, e não exigem agendamento prévio. Já aqueles que preferirem receber o imunizante nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imunização, precisam agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso pode ser feito pelo site da Prefeitura (aparecida.go.gov.br). As vagas para novos agendamentos são liberadas de segunda a sexta, após às 17h. Segunda dose A Prefeitura continua também aplicando a segunda dose da vacina. Quem já estiver com o prazo adequado para receber o reforço, deve procurar o drive-thru do Aparecida Shopping, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados até às 17h. As UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, também atendem das 8h às 17h de segunda a sábado. Para receber a segunda dose da vacina não é necessário agendar. Basta apresentar documento de identidade, CPF e cartão de Vacinação. Se a Dose 2 for do imunizante Coronavac, a aplicação ocorre exclusivamente na Central Municipal de Imunização. Grupos atendidos Atendendo uma Resolução da Comissão Intergestores Bipartide de Goiás (CIB), na última semana, Aparecida aprovou a destinação de 100% das doses para a vacinação da população geral, em ordem decrescente de idade. Assim, o critério utilizado para aplicação da primeira dose passou a ser exclusivamente o da faixa etária, com exceção das gestantes, puérperas, profissionais de saúde e da educação e pessoas com comorbidades ou deficiência que porventura ainda não foram imunizadas. Confira abaixo as regras de vacinação contra a covid-19 por faixa etária e dos grupos prioritários atendidos pela Prefeitura: População acima de 32 anos de idade Devem morar no município de Aparecida de Goiânia Devem apresentar: Documento de identidade;

Cartão SUS de Aparecida;

Comprovante de endereço. Locais de vacinação: Sem necessidade de agendamento: Drive-thru Cidade Administrativa, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18h, e aos sábados das 8 às 17h.

Drive-thru do Centro de Especialidades: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8 às 17h. Por agendamento, pelo aplicativo “Saúde Aparecida”: UBS’s dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização (de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h, e aos sábados das 8 às 17h). Grávidas e puérperas Devem morar no município de Aparecida de Goiânia Devem apresentar: Documento de identidade;

CPF ou Cartão SUS;

Comprovante de endereço;

Comprovante da gestação ou do parto (válido por até 45 dias após dar a luz). Locais de vacinação: Exclusivamente mediante agendamento, pelo aplicativo “Saúde Aparecida”: UBS’s dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização (de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h, e aos sábados das 8 às 17h). Trabalhadores da educação (acima de 18 anos) Devem atuar no município de Aparecida de Goiânia Contempla: Trabalhadores de Ensino Básico e Trabalhadores de Ensino Superior (professores, administrativos, serviços gerais, agentes educacionais, estagiários em atuação e outros com lotação direta na educação, seja da rede pública ou privada). Devem apresentar: Documento pessoal com foto;

CPF ou Cartão SUS;

Comprovante de atuação profissional no município, contracheque ou declaração constando local e período de atuação. Locais de vacinação: Sem necessidade de agendamento: Drive-thru Cidade Administrativa, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18h, e aos sábados das 8 às 17h.

Drive-thru do Centro de Especialidades: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8 às 17h. Por agendamento, pelo aplicativo “Saúde Aparecida”: UBS’s dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização (de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h, e aos sábados das 8 às 17h). Pessoas com comorbidades ou com deficiência (acima de 18 anos) Devem morar no município de Aparecida de Goiânia Contempla: pessoas com comorbidades;

pessoas com deficiência permanente;

renais crônicos acima de 18 anos;

pessoas com síndrome de down;

doenças neurológicas;

gestantes e puérperas com comorbidades. Devem apresentar: Documento pessoal com foto;

CPF ou Cartão SUS;

Comprovante de endereço;

Laudo médico ou comprovante legal da doença ou condição permanente Obs.1: Laudos médicos com validade máxima de até 01 ano. Obs 2.: pessoas com síndrome de down não precisam apresentar laudo médico. Traços e características visíveis comprovam. Obs. 3: Gestantes e puérperas com comorbidades também precisam apresentar prescrição médica. Locais de vacinação: Sem necessidade de agendamento: Drive-thru Cidade Administrativa, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18h, e aos sábados das 8 às 17h.

Drive-thru do Centro de Especialidades: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8 às 17h. Por agendamento, pelo aplicativo “Saúde Aparecida”: UBS’s dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização (de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h, e aos sábados das 8 às 17h). Obs.: Gestantes e puérperas exclusivamente via agendamento. Comorbidades contempladas: Doenças Neurológicas; Diabetes Mellitus; Pneumopatias crônicas graves; Hipertensão Arterial Resistente (HAR); Hipertensão arterial estágio 03; Hipertensãoarterial estágios 01 e 02 com lesão em órgão-alvo/ e /ou comorbidade; Insuficiência cardíaca (IC); Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Volvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias; Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas no adulto; Próteses valvares e dispositivos cardioimplantados; Doenças Cerebrovascular; Doenças Renal Crônica; Imunossuprimidos; Imunoglobinopatias graves Obesidade Mórbida; Síndrome de Down Cirrose Hepática. Profissionais de saúde Devem atuar ou morar no município de Aparecida de Goiânia Contempla: Indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde. Dentre eles, estão os profissionais de saúde que são representados em 14 categorias, conforme resolução n° 287, de 8 de outubro de 1998, do Conselho Nacional de Saúde: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação Física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares), agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio (exemplos: recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros). Inclui-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares (exemplos: programas ou serviços de atendimento domiciliar, cuidadores de idosos, doulas/parteiras), funcionários do sistema funerário, Instituto Médico Legal (lML) e Serviço de Verificação de Óbito (SVO) que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados. Acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios também são contemplados mediante declaração de comprovação de estágio com período e local de atuação. Devem apresentar: Documento pessoal com foto;

CPF ou cartão SUS;

Comprovante de atuação profissional. Locais de vacinação: Exclusivamente por agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”: UBS’s dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização (de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h, e aos sábados das 8 às 17h). Locais de vacinação: exclusivamente in loco, no local de trabalho, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Horário de funcionamento e endereços dos postos de 1ª e 2ª dose: Drive-thru da Cidade Administrativa – Rua Gervásio Pinheiro, APM – Res. Solar Central Park – De segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábados, das 8h às 17h

Drive-thru do Centro de Especialidades – Avenida C, Quadra 15, entre ruas C-08, C-22 e Avenida C-06, Jardim Boa Esperança – De segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábados, das 8h às 17h

Drive-thru do Aparecida Shopping – Av. Independência, Quadra Área, Lote 01, S/N, Setor Serra Dourada – 3ª Etapa – De segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábados, das 8h às 17h

UBS Andrade Reis – Avenida dos Girassóis, Qd. 11, APM-3, Setor Andrade Reis – De segunda a sexta, das 8h às 17h

UBS Bairro Cardoso – Avenida Embaixador, APM-07, Bairro Cardoso II – De segunda a sexta, das 8 às 17h

UBS Jardim Olímpico – Avenida Monte Carlo, Qd. 28, Jardim Olímpico – De segunda a sexta, das 8h às 17h

UBS Jardim Florença – Rua Verona esquina com a Rua São Paulo, Qd. 22, Lt. 01/20, Jardim Florença – De segunda a sexta, das 8h às 17h

UBS Veiga Jardim – Avenida Major Manoel Augusto Silva Brandão, Área Pública – De segunda a sexta, das 8h às 17h

Centro Municipal de Imunização – Rua São Domingos, 100, Centro – De segunda a sábado, das 8h às 17h

