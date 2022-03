Aparecida mantém 34 pontos de vacinação e 10 de testagem

Imunização está disponível em 34 postos. Testagem com RT-PCR ocorre em 10 locais, mediante agendamento A Prefeitura de Aparecida continua ofertando a vacinação contra a covid-19 em 34 postos fixos. Qualquer morador acima de 12 anos pode procurar um desses locais, para receber a proteção. Não é necessário agendar. Já as crianças de 5 a 11 anos têm a opção de receber o imunizante pediátrico contra o coronavírus em 8 postos fixos. A testagem para diagnóstico da doença também continua no município, em 10 locais, mediante agendamento. O exame oferecido pela Prefeitura é o do tipo RT-PCR, considerado padrão ouro. Balanço Até a última sexta-feira, 11 de março, o município totalizou 933.663 vacinas contra a covid-19 aplicadas. Dessas, 436.389 foram para a primeira dose. 372.139 referem-se a aplicações de dose 2 ou dose única. 101.332 foram doses de reforço. Já a vacinação infantil atingiu a marca de 23.803 doses aplicadas. Com isso, 77,87% da população acima de 12 anos, estimada em 477.878 habitantes, já está vacinada com as duas doses ou dose única. A cidade também aplicou imunizantes em 40,65% do público infantil, considerando a estimativa de 58.545 habitantes na faixa etária de 5 e 11 anos. Vacinação 12+ As vacinas para adolescentes e adultos estão disponíveis na Central de Imunização e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos bairros Andrade Reis; Cardoso; Ilda; Independência; Buriti Sereno; Campos Elíseos; Cândido de Queiroz; Caraíbas; Chácara São Pedro; Cruzeiro do Sul; Expansul; Independência Mansões; Jardim Bela Vista; Jardim Boa Esperança; Jardim dos Buritis; Jardim dos Ipês; Jardim Florença; Jardim Olímpico; Jardim Paraíso; Jardim Tiradentes; Madre Germana; Nova Olinda; Papillon Park; Parque Trindade; Pontal Sul II; Residencial Anhambi; Residencial Garavelo Park; Retiro do Bosque; Riviera; Rosa dos Ventos; Santa Luzia; Santo André; e Veiga Jardim. A Central de Imunização funciona de segunda à sexta, das 8 às 18h, e aos sábados, das 8 às 12h. Já as salas de vacinação das UBS´s ficam abertas de segunda à sexta, das 8 às 16h. Em todos esses 34 locais estão disponíveis imunizantes para a primeira dose, segunda ou para o reforço. A D1 é aplicada mediante a apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento e cartão SUS ou CPF. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de algum responsável. Já a segunda dose é aplicada mediante a apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de Vacinação, de acordo com os intervalos mínimos previstos entre a primeira e a segunda aplicação: 28 dias para a Coronavac e oito semanas para Pfizer e AstraZeneca. Qualquer pessoa acima de 18 anos que tenha recebido a segunda dose dos imunizantes Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer há quatro meses já pode receber a dose de reforço (terceira dose) mediante a apresentação documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de Vacinação. Quem recebeu a dose única da Janssen também pode receber o reforço no intervalo de dois meses. Vacinação pediátrica A vacinação infantil ocorre na Central de Imunização e nas UBS´s dos bairros Andrade Reis, Anhambi, Cardoso, Veiga Jardim, Retiro do Bosque, Jardim Olímpico e Cândido de Queiroz. Para receber a proteção contra o novo coronavírus, as crianças precisam estar acompanhadas de um responsável legal e apresentar certidão de nascimento ou RG, cartão SUS ou CPF e o cartão de vacinação. Caso o responsável não possa acompanhar, basta assinar um termo de autorização, que deve ser apresentado no momento da imunização. “É importante lembrar que a vacinação pediátrica contra a covid-19 tem uma especificidade: não pode ser administrada junto com as outras vacinas de rotina, já que para crianças de 5 a 11 anos é necessário um intervalo mínimo de 15 dias, antes e depois da aplicação desse imunizante, para recebimento de qualquer outra vacina”, destaca a coordenadora de Imunização de Aparecida, Renata Cordeiro. Testagem Além de postos fixos de vacinação, Aparecida conta também com 10 locais para realização de testes que permitem o diagnóstico da covid-19, sendo 7 UBS’s e três drive-thrus. Em todos os postos, o exame disponibilizado é o RT-PCR, conhecido popularmente como teste do cotonete. Ele é realizado mediante agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”, bem como por encaminhamento médico. O acesso ao app pode ser feito diretamente no site da Prefeitura. O exame padrão ouro está disponível, de segunda à sexta, nas UBS’s Garavelo Park, Independência Mansões, Expansul, Tiradentes, Buriti Sereno, Pontal Sul e Chácara São Pedro e nos drives do Centro de Especialidades, Hospital Garavelo e da Cidade Administrativa, das 8 às 16 horas. Além disso, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) e hospitais da cidade, o teste é feito 24h, todos os dias da semana, em pacientes internados. Os resultados do RT-PCR ficam prontos entre 24h e 48h, dependendo da demanda, e as pessoas testadas recebem um protocolo para verificar o laudo do exame no site do laboratório. Quem testa positivo para a Covid-19 é orientado e monitorado pela equipe de Telemedicina da Secretaria de Saúde.