Aparecida lança programa para cuidar dos idosos

Iniciativa pioneira em Goiás vai trabalhar com idosos, famílias e cuidadores de idosos

Proporcionar mais qualidade de vida aos aparecidenses é compromisso da Prefeitura de Aparecida. Pensando nisso, por meio da Secretaria de Assistência Social, foi apresentado na terça-feira, 17, a lideranças religiosas e civis do município o projeto Trilhas da Longevidade. A iniciativa, que é a primeira em Goiás a trabalhar com os pilares idoso, família e cuidador do idoso, busca dar mais excelência ao trabalho realizado com o público da terceira idade, vulnerável também socialmente.

Além da Secretaria de Assistência Social (Semas), farão parte do projeto membros das instituições católicas e evangélicas que atuam na ressocialização e recuperação de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em parceria com a Semas, eles desenvolverão em Aparecida o trabalho de atenção e promoção dos cuidados à pessoa idosa.

Segundo a secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha, a pasta já desenvolve esse tipo de trabalho nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), onde são oferecidos serviços ao público da terceira idade. “O projeto vem para somar o trabalho que já é feito pelas unidades de CRAS e para promover ainda mais excelência no serviço prestado aos nossos idosos”, destaca.

Ainda de acordo com a secretária, o papel das instituições religiosas é contribuir com a identificação de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social para, então, encaminhá-los aos CRAS.

Karla Lopes Borges, assistente social, pedagoga e coordenadora social de Ensino da Inteligência Educacional, destaca a importância da parceria entre poder público e sociedade civil em prol dos direitos das pessoas idosas. “É preciso pensar no processo de envelhecimento da população brasileira, para que essa população envelheça com mais qualidade de vida. Para isso, é necessário que haja investimento público e parceria com a sociedade civil”, observa.

Ela ainda complementa: “Por meio deste material, vamos trabalhar em prol da promoção da pessoa idosa, tirando este idoso da invisibilidade, da discriminação e preconceito, através de políticas públicas que já são desenvolvidas pela Assistência Social em parceria com a sociedade civil”.

O prefeito Gustavo Mendanha, que esteve no evento, reforçou a necessidade de atenção mais criteriosa ao público da terceira idade. “É válido que as instituições que já prestam serviços em todas as áreas possam planejar a atenção aos cuidados com nossos idosos, para que estruturemos uma rede forte, seja com o poder público, por meio de políticas públicas voltadas aos idosos, ou com as demais instituições, auxiliando essas pessoas que tanto necessitam”, ressalta o gestor.

Um dos representantes da igreja evangélica, o pastor Joseireno Xavier avalia que o projeto reforça o trabalho já desenvolvido nas instituições. “Esse recurso técnico de orientação é um reforço ao nosso trabalho com as pessoas idosas, porque é uma geração que necessita de atenção especial, já desenvolvida pela igreja. Esse projeto da Assistência Social soma e aperfeiçoa o nosso trabalho”, pontua.

O projeto também conta com a capacitação das equipes técnicas que atuam nos Centros de Referência. De acordo com Karla Lopes, dentro do plano de ações previstas estão a capacitação da equipe técnica que atende este público nas unidades dos CRAS; encontros com as famílias; um aplicativo para os idosos e suas famílias; além de um curso EaD (educação a distância) com duração de 60 horas para a equipe técnica.

Ao fim da solenidade, foram entregues três cadernos com orientações sobre prática de cuidados de pessoas idosas. O material é destinado a cuidadores de idosos e familiares, conforme os Fatores Determinados do Envelhecimento Ativo e o Estatuto do Idoso.

Estiveram presentes no evento o vice-prefeito, Vilmar Mariano; o presidente da Câmara Municipal de Aparecida, André Fortaleza (MDB); os vereadores Camila Rosa (PSD) e Sandro Oliveira (Cidadania) e demais representantes de igrejas católicas e evangélicas de Aparecida.